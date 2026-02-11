お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。ジーンズの似合う有名人に贈られる「ベストジーニスト」を受賞していない、意外な人物の名前を挙げた。

この日番組リスナーから、松井が自身のYouTubeチャンネルで、同賞の受賞を狙っていると話していたことをタレ込まれた。「アッパレ」で共演中の「野性爆弾」くっきー！は2024年に、お笑いタレント・みなみかわは昨年受賞していることから、松井はアドバイスを求めた。

くっきー！は「ちぎれるぐらい着なさいよ」とボケを交えたが、みなみかわは「でもホンマに、俺が獲ったことでグッと現実的になったらしくて、みんなが果敢に“来年イケる”」と周囲の芸人らが目指し始めたといい、「ホントに甘く見られたもんやで」と嘆いた。

しかし松井が「ベストジーニスト賞って、まだ浜田さんが獲ってないんですよ」と、アメカジファッションで知られる「ダウンタウン」浜田雅功の名前を挙げると、スタジオでは「えっ！？」「意外」との声が。

「断ったんちゃう？だってどう考えても先に行くでしょ、俺らより」とくっきー！は予想したが、松井は自身のラジオ番組でも、浜田が偉大すぎるため見落とされている可能性を話しているといい、「浜田さんも言ってたらしいですよ、“俺んとこ来おへんけどな”って」と伝えた。

これにみなみかわは「獲ってるもんやと思われてるかもしれへんね」と納得したが、くっきー！は「あの人は“ベストなんたら”っていっぱい当てはまる」と指摘。「“ベスト万年ソバージュ”とか。ソバージュじゃないの？」と笑わせると、松井は「スカジャンとかね」と追加。みなみかわは「急にここで“浜田さん”ってなったらうれしいわ」と期待していた。