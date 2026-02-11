74年前の「菊池事件」をめぐり、殺人の罪で死刑が執行された男性の遺族が求める再審（裁判のやり直し）について、福岡高等裁判所で10日、協議が始まりました。



菊池事件は、1952年、熊本県北部で役場職員が殺害されたもので、ハンセン病とされた男性が、隔離された「特別法廷」で死刑判決を受け、無実を訴えながらも刑が執行されました。



遺族が求めた再審について、熊本地裁が先月、菊池事件の特別法廷に憲法違反の手続きがあったと認めた上で、「再審すべきとは認められない」と請求を棄却。これを不服として、2月2日、遺族の弁護団が即時抗告していました。





10日は福岡高等裁判所で、裁判官と検察側、弁護団の協議が行われ、今後の進め方を打ち合わせました。弁護団は、遺族が高齢であることから速やかな審理を求めていて、即時抗告から1週間ほどで協議を始めた福岡高等裁判所のスピード感を評価しています。菊池事件再審弁護団徳田靖之 共同代表「異例の早さと言っていいのではないか。それだけ裁判所が、この事件を積極的かつスピード感を持って審理しなければと考えている証拠だろう。」弁護団は、憲法違反による再審の考え方などを主張する方針で、次の協議は4月28日に行われます。