¼ãÄÐÀé²Æ¡¡É×¤Ë¥Á¥ç¥³¤Ï¡Ö¤¢¤²¤ë¡×¤â¤Î¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡Ä¡Ö¤â¤¦·ëº§¤È¤«¤â¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê¿¼Ìë2¡¦36¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍýÁÛ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ç¤â¤¢¤ëMON7A¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÍýÁÛ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î²á¤´¤·Êý¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¡¹¥¤¤Ê¿Í¤È´Å¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡×¡Ö¢¹¥¤¤Ê¿Í¹þ¤ß¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö£Í§Ã£Æ±»Î¤Ç¸ò´¹¡×¡Ö¤¥¤¥Ù¥ó¥È´¶¤¸0¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤¹¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤¢¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦·ëº§¤È¤«¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë²¿¤«»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡Ö¤¢¤²¤ë¡£¤¢¤²¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¡È2·î¤Î14Æü¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¥Á¥ç¥³ºî¤í¤¦¤Í¡É¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MON7A¤Ï¡Ö¤Ç¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÏÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÀäÂÐ¡¢ÃË¤Î¿Í¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡ÖÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ò¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¢1ÈÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤ò¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Ï¤¡×¤È¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤À¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÁªÂò¤Ç¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÌî¿´²ÈÅÙ¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤·¡¢¤¤òÁª¤ó¤À¼ãÄÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌî¿´²ÈÅÙ¡¢Ãæ¡×¡Ö¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢´¶¾ð¤è¤ê°ÂÄê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¿¦¿Íµ¤¼Á¡¡¤É¤óÍß¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤¹¥¿¥¤¥×¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÄÐ¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤è¡ªMON7A¤Ë¸«¤»¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¾È¤ì¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡