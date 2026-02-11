佐藤健、MISAMOと豪華プレゼント交換＆お茶目な舞台裏のやりとり話題「可愛すぎる」「センス良い」
【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の佐藤健が2月9日、自身のTikTokを更新。TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）とのメイキング動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】佐藤健＆MISAMO、豪華プレゼントを交換する姿
佐藤は、MISAMOが2月4日にリリースしたJAPAN 1st アルバム『PLAY』のHighlight Medleyにスペシャルゲストとして出演。今回「【中編】MISAMOさんとのハイライトメドレー舞台裏に密着」として、撮影裏の様子を公開した。
動画には、撮影でNGを出して恥ずかしそうに謝る佐藤の姿や、MISAMOとプレゼント交換をする姿が。佐藤は自身のCDとヘッドホンを贈り、MISAMOから佐藤には直筆メッセージ入りのプレゼントが贈られた。また、佐藤がMOMOのお茶目な誤字にツッコミを入れるなど、仲睦まじいやりとりをする場面もあった。
佐藤とMISAMOの交流に、ファンからは「舞台裏の4人が可愛すぎる」「最強コラボ」「尊い」「プレゼントのセンス良い」「MOMOちゃんの天然炸裂してて好き」「楽しそう」「癒される」「美男美女しかいない」「後編も楽しみ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
