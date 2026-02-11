きょうは全国的に久しぶりに雨になっていますが、この雨の後は暖かい空気、暖波が流れ込んでくるでしょう。

きょうは低気圧の影響で、太平洋側は昼過ぎにかけて雨の所がありますが、夕方以降は止んでくるでしょう。日本海側は夕方にかけて平地では雨が降りますが、夜は雪に変わる所もありそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 2℃ 釧路： 4℃

青森 ： 5℃ 盛岡： 7℃

仙台 ：10℃ 新潟： 6℃

長野 ： 5℃ 金沢： 7℃

名古屋：12℃ 東京： 7℃

大阪 ：11℃ 岡山：12℃

広島 ：11℃ 松江： 9℃

高知 ：14℃ 福岡：12℃

鹿児島：14℃ 那覇：20℃

あすは西から高気圧に覆われてくるので、東日本や西日本は晴れて、きょうより気温が高くなるでしょう。一方、北日本は弱い冬型の気圧配置になるため、北日本の日本海側は雪が降りやすい見込みです。

そしてあす以降、週末にかけて、南から暖かい空気が流れ込んでくるでしょう。東北から九州の広い範囲で、昼間の気温は15℃を超えて、春本番の暖かさになりそうです。来週前半は一旦、暖気は退きますが、来週後半になると再び暖気が流れ込み、平年より暖かくなりそうです。