きょうは全国的に久しぶりに雨になっていますが、この雨の後は暖かい空気、暖波が流れ込んでくるでしょう。

きょうは低気圧の影響で、太平洋側は昼過ぎにかけて雨の所がありますが、夕方以降は止んでくるでしょう。日本海側は夕方にかけて平地では雨が降りますが、夜は雪に変わる所もありそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　： 2℃　釧路： 4℃
青森　： 5℃　盛岡： 7℃
仙台　：10℃　新潟： 6℃
長野　： 5℃　金沢： 7℃
名古屋：12℃　東京： 7℃
大阪　：11℃　岡山：12℃
広島　：11℃　松江： 9℃
高知　：14℃　福岡：12℃
鹿児島：14℃　那覇：20℃

あすは西から高気圧に覆われてくるので、東日本や西日本は晴れて、きょうより気温が高くなるでしょう。一方、北日本は弱い冬型の気圧配置になるため、北日本の日本海側は雪が降りやすい見込みです。

そしてあす以降、週末にかけて、南から暖かい空気が流れ込んでくるでしょう。東北から九州の広い範囲で、昼間の気温は15℃を超えて、春本番の暖かさになりそうです。来週前半は一旦、暖気は退きますが、来週後半になると再び暖気が流れ込み、平年より暖かくなりそうです。