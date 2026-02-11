11日（水）午後は雨のやむところが多いですが、北風が冷たいでしょう。

＜11日（水・建国記念の日）の天気＞

東日本の南岸を低気圧が進んでいます。西日本では、すでに雨のやんでいるところが多いですが、東日本では、沿岸部を中心に雨や風の強まっているところがあります。また、北海道付近には別の低気圧があり、湿った雪の降っているところが多くなっています。

午後は低気圧が離れることで、雨や雪のやむところが多いでしょう。関東沿岸部では夕方までしつこく雨の残るところがありますが、お帰りの時間帯にはやんでくる見込みです。ただし、低気圧通過後は冬型の気圧配置に変わるため、北陸や山陰などの日本海側では雨や雪の続くところがありそうです。天気が回復する太平洋側でも北風が冷たく感じられるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

東京は雨がやんでもひとケタで、真冬並みの寒さになるでしょう。

札幌 2℃（-1）

仙台 10℃（±0）

新潟 6℃（-2）

東京 7℃（-4）

名古屋 12℃（＋2）

大阪 11℃（＋1）

鳥取 9℃（＋2）

高知 14℃（＋3）

福岡 12℃（＋1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

12日（木）と13日（金）は広く晴れるでしょう。14日（土）は九州で雨が降り出し、15日（日）は太平洋側を中心に雨の範囲が広がりそうです。気温は日増しに高くなり、土日は大阪で15℃、福岡で17℃まで上がる見込みです。沖縄那覇では夏日に迫る予想です。中国地方の山地ではなだれに注意してください。

■北日本・東日本12日（木）と13日（金）は北日本や北陸で雨や雪が降るでしょう。14日（土）は広く晴れて気温上昇。15日（日）は北日本で雨が降って雪どけが進みそうです。関東や東海は晴れる日が多く、気温は週末にかけて右肩上がり。土日は東京や名古屋で15℃〜17℃まで上がって春の陽気になるでしょう。そろそろ花粉が本格的に飛び始めそうです。