テレビ朝日・三谷紬アナウンサーが１０日放送の同局系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」に出演。失礼発言を連発してピン芸人の永野から「言い方が全部悪い！」とダメ出しされた。

この日は、「アイドルファンの『別に恋愛対象ではないという姿勢』にひっかかる」をテーマに、アイドルとファンについてトーク。

三谷アナは「私、マッチさん近藤真彦さんの５０歳記念ライブに母と行ったんです。ファンの方も母ぐらいの年齢の方がほとんどで。いわゆる“特攻服”を着てきてる方とかがいて」と自身の体験を切りだした。ところが、続けて「私はマッチさんの一番素晴らしい時期というか…、一番盛り上がってた、あのギンギラギンの時期を…」とオブラートに包んで言おうとしたものの、失礼発言を連発。永野が「言い方が全部悪い！一番素晴らしい時期じゃないんだ、今は？」と強烈にダメ出しした。

さらに三谷アナは「全盛期？」とド直球を投げ込んで“自爆”。永野は「全盛期も違う！」と声を張り上げた。

高比良くるまも「ずらせばいいってもんじゃない。全盛期（という言葉）をずらしたんですよ。この人なりに全盛期は失礼だなって思ったんですけど、さっきからずらしが下手だから。二度と試みないでずらしを。あなたずらせない人なの」と容赦なくツッコんだ。

永野が「『アイドル全盛』のころでしょ？」と指摘すると、三谷アナは「はい、すいません。失礼しました」と平謝りだった。