「美人姉妹」「きゃんわいい」「子供にとって良き体験」…なでしこDF清水梨紗の“忘れられない思い出”に反響
リバプールウィメンに所属する日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が自身のインスタグラム(@risa_shimizu_2)を更新。姉と甥が現地観戦に訪れたことを報告した。
リバプールは8日にホームでアストン・ビラと対戦。先発した清水は後半アディショナルタイムまでプレーし、チームの4-1の勝利に貢献した。
試合後に清水はインスタグラムを更新し、「忘れられない思い出」とのコメントとともに複数の写真や動画をアップ。現地観戦に訪れていた姉や甥との3ショットや、エスコートキッズを務めた甥との入場シーン、また、甥、チームメイトのMF長野風花、アストンビラFW土方麻椰とともに収まった写真などが投稿されている。
貴重なショットの数々にフォロワーは「美人姉妹ですね」「素晴らしすぎる」「きゃんわいい」「素敵です」「眩しい〜」「お姉さんも美人」「かわいいい」「子供にとって良き体験」などと反応している。
