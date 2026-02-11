大宮MFアルトゥール・シルバが湘南に完全移籍「自分の名を残せるように頑張ります」
湘南ベルマーレは11日、RB大宮アルディージャMFアルトゥール・シルバの完全移籍加入を発表した。背番号は16を着ける。
アルトゥール・シルバはクラブを通じ、「湘南ベルマーレのユニフォームを着ることができて光栄に思っています。歴史あるこのクラブでプレーすることができて嬉しく思います。自分の名を残せるように頑張ります。」とコメント。
また、24年から在籍した大宮のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「ここで過ごした時間は大切な思い出です。2年間ありがとうございました。」とコメントしている。
クラブ発表のプロフィール
●MFアルトゥール・シルバ
■生年月日
1995年4月26日(30歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
180cm/84kg
■経歴
ECサンジョゼ-AAインテルナシオナル・ベベドウロ-CAヴォトゥポランゲンセ-グレミオ・オザスコ・アウダックス-ECノヴォ・アンブルゴU-20-CNマルシリオ・ジアス-FC東京-横浜FC-富山-大宮
