山下智久が、東京・代官山に2月12日にオープンする「ディオール」のあらたなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」を訪問。

1800平方メートル超の広大な敷地に広がるのは、ファッション、アート、そして禅をコンセプトにした美しい日本庭園が融合した唯一無二の空間。ディオールファッションに身を包んだ山下智久が、真新しいストアについてコメントする動画が、様々な媒体にUPされている。

■「日本の文化とディオールの融合。本当に行き届いた内装になっている」

日本の伝統からインスピレーションを受けた店内や、この日のファッションのポイントなどをコメント。

ディオール バンブー パビリオンについては「日本の文化とディオールの融合。和紙を使っていたりとか、日本のお祭りからインスピレーションを受けて、デザインされたものだったりとか、本当に行き届いた内装になっている」とレポート。

自ら着用したジョナサン・アンダーソンが手掛ける「新生ディオール」については「伝統は忘れていないんですけど、そこに新しいものをしっかりとぶつけていっている。すごくチャレンジングで、好きだなと思いました」とコメント。

さらに、この日のファッションのお気に入りポイントとして「クラシカルなジャケットに、少しカジュアルなスウェットの生地のものを合わせたりとか、ある意味でいい抜け感があるっていうところが、ナチュラルにかっこいいなと思いました」と語り、敬礼ポーズでバイバイ。

コメント欄には「やまぴー、めちゃくちゃカッコいい」「山Pエレガント♡歳を重ねるごとにより素敵になっていく」などの声が続々と書き込まれている。

■「個人的にすごく好き」と衣装を絶賛

グレーのクラシカルなジャケットに、襟を立てた白ワイシャツと斜め柄のネクタイ、さらにジャケット下には、ユニークなデザインの襟ありスウェットのインナーをプラス。ふわっとした薄いグレーのゆったりとしたパンツに黒のレザーシューズというスタイリッシュなコーデに身を包んだ、山下智久。。

ディオールが表現した日本の静けさと美が共存する空間（バックには大きなちょうちん）で、おだやかで優しい語り口でコメントしている。

ジョナサン・アンダーソンによる衣装については「頑張らなくてもいいなっていうリラックス感を与えてくれるので、そこは個人的にすごく好きですね」とお気に入りの様子。

ディオール バンブー パビリオンについては「細部に至るまで、日本の素材、例えば和紙を使っていたりとか、日本のお祭りからインスピレーションを受けて、ちょうちんがデザインされていたりとか、ディオールさんと日本の文化の融合っていうところが、すごくよく表されていて、素敵な空間だなあという印象です」と語っている。

コメント欄は「山Pかっこいい♡♡素敵♡♡」「美しいです！ 魅力的です！」「素敵な空間＆素敵な山下智久さん」「素敵な山P♡」と♡マークが満載だ。

■「ストアを1日貸し切るなら、何をしてみたい？」という問いに答える山下智久

「ディオール バンブー パビリオンを1日貸し切るなら、何をしてみたい？」という質問に対して回答する山下智久のムービーも登場（新木優子との二本立て）。山下は、友人たちを募って、自分の好きな音楽を流して楽しみたいと語っている。

なおこのムービーでは、BGMが山下智久の「Beautiful World」であることにも注目だ。

■山下智久が豪華セレブとコメントのバトンを繋ぐ映像も

「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントには、山下智久の他にも豪華セレブが集結。メゾンの神髄に深く没入できるディオールのあらたなコンセプトストアを大いに楽しんだ。

「harpersbazaar japan」や「elle japan」のSNSには、山下智久の他、新木優子、吉沢亮、夏帆、八木莉可子、北村匠海、横浜流星が、コメントのバトンを繋ぐ編集が施された楽しいムービーも公開されている。

「fashionsnap com」では、新木優子、横浜流星、北村匠海、八木莉可子、山下智久、夏帆、アイナ・ジ・エンド、本田響矢、波瑠、岩瀬洋志、吉田羊、當真あみ、内田也哉子、永瀬莉子、滝沢眞規子ら豪華ゲスト陣を網羅した、フォトコールの様子が公開。こちらも要チェックだ。