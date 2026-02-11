Snow Manが新曲「STARS」を通じて学生たちにエールを届ける！MV撮影のドキュメンタリー映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manが2月2日に配信リリースした新曲「STARS」のドキュメンタリー映像が、2月10日にSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。

■「本気で何かに挑んでいる人たちの姿は心打たれるものがあります」（岩本照）

新曲「STARS」は、夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押すエネルギッシュで希望に満ちた楽曲。そして今回公開された映像は、Snow Manが挑戦を続ける学生たちのもとへサプライズ訪問をしエールを届けた、そんな「STARS」のMV撮影の裏側に密着したドキュメンタリー映像だ。

実際にSnow Manのメンバーがスピードスケートクラブ、スキージャンプクラブ、高校チアリーディング部、大学陸上部、高校女子サッカー部を訪問して選手たちと交流しながらエールを送り、リーダーの岩本は「本気で何かに挑んでいる人たちの姿は心打たれるものがあります」と語った。

また、訪れた小学校では大会が近い選手たちに向けた全校生徒による壮行会が行われており、その会の途中でSnow Manのメンバーがサプライズで登場。驚きと喜びが入り混じった大歓声のなか、校庭で学生たちに「STARS」の生歌唱を披露した。

学生たちと触れ合うメンバーのリアルな裏側など、目が離せない内容となっている。

なお、「STARS」はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、現在同局で中継されている『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』でも使用されている。

Snow Manが選手たちを応援する姿に密着した本映像を、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.02.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「STARS」

