HACHI、“自己開示”をコンセプトテーマにした4thアルバム『Revealia』本日リリース
バーチャルシンガー・HACHIが、4thアルバム『Revealia』を本日リリースした。
アルバムタイトル『Revealia』は、“ベールを脱ぐ”という語源から、打ち明けるという意味を持つ英語「Reveal」に、主にラテン語が由来の場所・世界・概念を表す接尾辞「〜ia」を組み合わせた造語だという。楽曲は、“自己開示”をコンセプトテーマにした本作は全13曲を収録。心の内の深層を見せるテーマなだけに覚悟をもって制作に臨まれたアルバム曲は、楽曲ごとに異なるサウンドアプローチや物語性が込められており、HACHIのこれまでの表現の幅をさらに押し広げる、意欲的かつ挑戦的な内容になっているという。
TVアニメ『SHIBUYA♡HACHI』主題歌「Brand New Episode」をはじめ、HACHI楽曲ではおなじみの“tee tea“による「To Be Alive」、数々のHACHI楽曲を生み出してきた“海野水玉”による楽曲「∞」、さらにアルバムの終盤にはHACHI自身が作詞を手がけた表題曲「Revealia」が収録。
また、通常盤にのみ収録されるボーナストラックは、ヒプノシスマイクなどへの楽曲提供でも知られる“Avec Avec“が、HACHIの「Rainy proof」を新たな解釈で再構築した「Rainy proof（Avec Avec remix）」が収録されている。
◾️4thアルバム『Revealia』
2026年2月11日（水）発売
購入：https://hachi.lnk.to/Revealia
配信：https://hachi.lnk.to/Revealia_dg
特設サイト：https://king-cr.jp/HACHI-Revealia/
○特別仕様盤（初回限定盤）
KICS-94243 ￥8,800（税込）
特別仕様盤特典
・特製クリアケース
・南京錠風 Revealia アクリルカラビナ
・記念カード Revealia ver.(シリアルナンバー入り)
・HACHI ライナーノーツカード
○通常盤
KICS-4244 ￥3,500（税込）
▼CD収録内容
01：To Be Alive
Lyrics：yacco Composition：tee tea Arrangement：SHINTA
02：乖
Lyrics/ Composition/ Arrangement：ササノマリイ
03：∞
Lyrics/ Composition：海野水玉 Arrangement：出羽良彰
04：誰も知らない
Lyrics/ Composition/ Arrangement：ピコン
05：ivy
Lyrics/ Composition/ Arrangement：keeno
06：Chère amie
Lyrics/ Composition/ Arrangement：澤田空海理
07：Empty Town
Lyrics：yacco Composition：tee tea Arrangement：SHINTA
08：雨うつつ
Lyrics/ Composition：海野水玉 Arrangement：Seiji Iwasaki
09：あいあいがさ
Lyrics/ Composition/ Arrangement：buzzG
10：Before anyone else
Lyrics/ Composition/ Arrangement：niki
11：星を待つ
Lyrics/ Composition：satoshi/B swamp Arrangement：satoshi/B swamp/藤原燈太
12：Revealia
Lyrics：HACHI Composition/ Arrangement：ein himinn
13：Brand New Episode
Lyrics：yacco Composition：tee tea Arrangement：SHINTA
※TVアニメ「SHIBUYA♡HACHI」主題歌
Bonus Track. ※通常盤のみ収録
Rainy proof（Avec Avec remix）
▼先行配信
「Brand New Episode」
配信：https://hachi.lnk.to/Brand_New_Episode
「To Be Alive」
配信：https://hachi.lnk.to/To_Be_Alive
「∞」
配信：https://hachi.lnk.to/infinity
▼CDショップ別オリジナル特典
アニメイト(一部店舗除く)：ましかくブロマイド2枚セット
amazon.co.jp：メガジャケ
※ご購入いただいたCD形態のジャケットと同絵柄になります。
あみあみ：スクエア缶バッジ(40mm角)
ゲーマーズ(一部店舗除く)：ロゴアクリルキーホルダー(59mm×59mm)
セブンネットショッピング：ロゴ缶バッジ(38mm)
ソフマップ・アニメガ(一部店舗除く)：アクリルコースター（76ｍｍ）
タワーレコード(一部店舗除く)：L判ブロマイド
とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）：スクエア缶バッジ（40mm角）
楽天ブックス：A4クリアファイル
キンクリ堂：アクリルキーホルダー（50mm×50mm）
RK Music Official Shop：両面刷りポストカード
▼発売記念特別レシート
タワーレコードの下記店舗(店頭)にて『Revealia』をご購入いただいた方限定で、記念レシートを発行！
実施期間：2026年2月10日（火）〜2月23日（月）
実施店舗：
タワーレコード札幌パルコ店、仙台パルコ店、新宿店、渋谷店、池袋店、名古屋近鉄パッセ店、梅田NU茶屋町店、福岡パルコ店
◾️＜HACHI Live Tour 2025 “Unlockture”＞
開催日時：2026年3月5日（木）
会場：Legacy TERA
※現地観覧チケットSOLD OUT
▼オンライン配信
2026年3月5日（木）
日本時間：開場 20:30 / 開演 21:00（現地時間：開場 19:30 / 開演 20:00）
オンライン配信チケット発売中：https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10739
※〜2026年3月31日（火）21:00まで
