ZARDが35回目のデビュー記念日を迎えた2026年2月10日、東京国際フォーラムにて35周年記念ライブ＜ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

坂井泉水の歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、ツアータイトル通り“永遠の瞬間(とき)”が刻まれた奇跡のライブが＜What a beautiful memory 〜forever moment〜＞だ。

同公演は、2004年に開催されたZARD唯一の全国ツアー＜What a beautiful moment Tour＞で坂井泉水が訪れた場所・大阪フェスティバルホール(2月6日)と東京国際フォーラム(2月10日)といった所縁の2ヵ所2公演にて開催。共にチケットは完売し、両日合わせて7700人を動員した。

今回のライブは序盤、ステージ全面を覆う紗幕に坂井泉水の映像を映し出し、その内側にバンドを配するという初めての演出が採り入れられた。坂井泉水の歌声と映像に聴き入り／見入るライブだ。

そして紗幕が上がると、ステージ中央には坂井泉水のボーカルマイク、その左右を囲むバンドが登場。中央のLEDに映る坂井泉水の姿は透明感に溢れ、瑞々しい歌声が会場中に響き渡った。

この日、会場を埋め尽くしたオーディエンスへ届けたZARD永遠のスタンダードナンバーは、ZARDライブ史上最大規模の曲数となる全39曲。その色褪せない魅力が心に刻まれる特別な一夜であった。

なお、ライブ終演後には、アコースティックライブが今秋開催されることもサプライズ発表された。2025年に大阪、横浜、東京のBillboard Liveで行われたライブが2026年は、＜ZARD Acoustic Live 2026 -Especial moment-＞して開催される。詳細は後日発表される予定だ。

■35周年記念ライブ＜ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞

2月06日(金) 大阪・フェスティバルホール

2月10日(火) 東京・東京国際フォーラム ホールA

■アコースティックライブ＜ZARD Acoustic Live 2026 ~Especial moment~＞

2026年秋開催決定

詳細：https://wezard.net/35th/2026-especial-moment/

◾️ZARD 35周年記念3ヶ月連続WOWOW特集 【ZARD 35周年記念ライブ「What a beautiful memory 〜forever moment〜」】

放送日時：3月20日(金/祝)午後9:00〜

放送局：WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり

収録日：2026年2月10日

収録場所：東京東京国際フォーラム ホールA

【ZARD LIVE & MUSIC VIDEO HISTORY】

放送日時：4月放送・配信予定

※MV&追悼ライブセレクション

※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり

【ZARD 35th Anniversary Special Program 〜What a Beautiful Song〜】

放送日時：5月放送・配信予定

※インタビュー特番

※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり

詳細：https://www.wowow.co.jp/music/zard35th/