【ライブレポート】ZARD、35回目のデビュー記念日に全39曲披露＋アコースティックライブを今秋開催決定
ZARDが35回目のデビュー記念日を迎えた2026年2月10日、東京国際フォーラムにて35周年記念ライブ＜ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。
坂井泉水の歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、ツアータイトル通り“永遠の瞬間(とき)”が刻まれた奇跡のライブが＜What a beautiful memory 〜forever moment〜＞だ。
同公演は、2004年に開催されたZARD唯一の全国ツアー＜What a beautiful moment Tour＞で坂井泉水が訪れた場所・大阪フェスティバルホール(2月6日)と東京国際フォーラム(2月10日)といった所縁の2ヵ所2公演にて開催。共にチケットは完売し、両日合わせて7700人を動員した。
今回のライブは序盤、ステージ全面を覆う紗幕に坂井泉水の映像を映し出し、その内側にバンドを配するという初めての演出が採り入れられた。坂井泉水の歌声と映像に聴き入り／見入るライブだ。
そして紗幕が上がると、ステージ中央には坂井泉水のボーカルマイク、その左右を囲むバンドが登場。中央のLEDに映る坂井泉水の姿は透明感に溢れ、瑞々しい歌声が会場中に響き渡った。
この日、会場を埋め尽くしたオーディエンスへ届けたZARD永遠のスタンダードナンバーは、ZARDライブ史上最大規模の曲数となる全39曲。その色褪せない魅力が心に刻まれる特別な一夜であった。
なお、ライブ終演後には、アコースティックライブが今秋開催されることもサプライズ発表された。2025年に大阪、横浜、東京のBillboard Liveで行われたライブが2026年は、＜ZARD Acoustic Live 2026 -Especial moment-＞して開催される。詳細は後日発表される予定だ。
■35周年記念ライブ＜ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞
2月06日(金) 大阪・フェスティバルホール
2月10日(火) 東京・東京国際フォーラム ホールA
■アコースティックライブ＜ZARD Acoustic Live 2026 ~Especial moment~＞
2026年秋開催決定
詳細：https://wezard.net/35th/2026-especial-moment/
◾️ZARD 35周年記念3ヶ月連続WOWOW特集
【ZARD 35周年記念ライブ「What a beautiful memory 〜forever moment〜」】
放送日時：3月20日(金/祝)午後9:00〜
放送局：WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
収録日：2026年2月10日
収録場所：東京東京国際フォーラム ホールA
【ZARD LIVE & MUSIC VIDEO HISTORY】
放送日時：4月放送・配信予定
※MV&追悼ライブセレクション
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
【ZARD 35th Anniversary Special Program 〜What a Beautiful Song〜】
放送日時：5月放送・配信予定
※インタビュー特番
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
詳細：https://www.wowow.co.jp/music/zard35th/
関連リンク
◆ZARD 35周年特設サイト
◆ZARD オフィシャルサイト
◆ZARD オフィシャルX
◆ZARD オフィシャルInstagram
◆ZARD オフィシャルFacebook
◆ZARD オフィシャルYouTubeチャンネル