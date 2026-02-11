レディー・ガガ＆BLACKPINKジスのお気に入りポケモンは？ 著名セレブが30周年をお祝い
世界的人気を誇る「ポケモン」が、ゲームボーイ用RPGとして発売された『ポケットモンスター 赤・緑』から30年を迎えたことを祝い、著名セレブがそれぞれのお気に入りポケモンを紹介する映像「What’s Your Favorite?」を、スーパーボウルで公開した。
【写真】プリンもおそろいサングラス姿！ レディー・ガガとのロックな2ショット
アメリカンフットボールの頂上決定戦であるスーパーボウルは、全米の強烈な注目を集めるため、各社力を入れた広告を制作することで知られるが、ポケモンはスーパーボウルのハーフタイムショーにゲスト出演したレディー・ガガや、グラミー賞の司会を6年連続で務めたトレバー・ノア、BLACKPINKのジスを起用した豪華広告を公開した。
トレバーによる「僕のフェイバリット（お気に入り）？」というセリフで始まる映像には、『私の“初めて”日記』のマイトレイ・ラマクリシュナン、F1ドライバーのシャルル・ルクレール、サッカー選手のラミン・ヤマル、ジスらが次々登場し、お気に入りのポケモンの特徴を紹介。
ガガは、「12オクターブの音域を持ち」「いつでも楽しむ方法を知っている」プリンとともに「プリンのうた」をデュエット。マイトレイは「良く寝るところ」が自分と似ているクスレイ、シャルルは「スピード」のあるウインディ、ジスは「いろんな姿になれる」イーブイ、ラミンは「いろんな形で勝ちに行ける」ジガルデを選んだ。
なおノアはVarietyに対し、CM出演のオファーを受けた理由を「子どもの頃の自分にご褒美を挙げられる機会です」と述べ、ポケモンは9歳か10歳の頃から自分の人生の一部だったとコメント。そして、お気に入りポケモンに選んだコダックにADHD（注意欠如・多動症）を抱える自分を重ねていたと続けた。
「僕がテレビで見たコダックは、奇妙な世界の奇妙な生き物でした。コダックは自分の脳を上手くコントロールできず、どうすればよいのか模索しています。最強の時もあれば、最弱の時もある。文字通り世界中を凍らせたり、あらゆるものを浮遊させて飛ばすこともできるのに、ポケモンボールから正しい方向に飛び出すことすらできないこともある。誰もが心に思い描く、思いもよらないヒーローの典型的な姿です」と述べている。
ポケモンは2026年2月27日に30周年を迎えることを受け、30周年ロゴとピカチュウのかわいい映像も公開している。
