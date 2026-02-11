GOODWARP、6カ月連続リリース第5弾「落雷」本日配信。東阪ワンマンライブソールドアウトを受けて生配信決定も
GOODWARPが、2025年10月からスタートした「6カ月連続新曲リリース」企画第5弾となる最新シングル「落雷」を本日デジタルリリースした。
本作は、重厚なベースラインとエッジの効いたギターが絡み合うダンスロックチューンだという。歌詞では日常の閉塞感を吐露しながらも、それを突き破るように「運命の落雷」 を呼び起こし、「ドキドキをあげる」 と力強く宣言し、心に衝撃を与える一曲になっているとのことだ。
また、2月の大阪、3月の東京で開催される＜GOODWARP ONE-MAN LIVE「GOODWARP春季講習〜新学期からのスタートダッシュで差をつけろ〜」＞のソールドアウトを受け、急遽配信ライブを開催することが発表された。ゲスト参加のきんとき（White Tails）、よしたく（シンセ奏者）とのプレミアムな共演、そしてGOODWARPの楽曲が鳴り響くステージを、全国どこからでもリアルタイムで体感できるという。本日より配信チケットの販売もスタートした。
◾️＜GOODWARP ONE-MAN LIVE「GOODWARP春季講習〜新学期からのスタートダッシュで差をつけろ〜」＞
▼大阪公演
日程：2026年2月21日（土）大阪・梅田Shangri-La
開場/開演：17時/17時半
▼東京公演
日程：2026年3月7日（土）東京・渋谷WWW
開場/開演：17時/17時半
▼チケット
チケット代：4,000円／ドリンク代別 ※ソールドアウト
・配信対象公演： 2026年3月7日 東京公演
・チケット販売URL：https://eplus.jp/goodwarp-ol
・アーカイブ期間： 2026年3月10日24時まで
◾️「6カ月連続新曲リリース」
▼第5弾「落雷」
2026年2月11日 リリース
配信：https://lnk.to/gw_rakurai
▼「他にいくらでも」
2025年10月8日 リリース
▼「踊るなら凛として」
2025年11月12日 リリース
▼「SHARON」
2025年12月10日 リリース
▼「水玉」
2026年1月7日 リリース
関連リンク
◆GOODWARP オフィシャルサイト
◆GOODWARP オフィシャルX
◆GOODWARP オフィシャルInstagram
◆GOODWARP オフィシャルYouTubeチャンネル