GOODWARPが、2025年10月からスタートした「6カ月連続新曲リリース」企画第5弾となる最新シングル「落雷」を本日デジタルリリースした。

本作は、重厚なベースラインとエッジの効いたギターが絡み合うダンスロックチューンだという。歌詞では日常の閉塞感を吐露しながらも、それを突き破るように「運命の落雷」 を呼び起こし、「ドキドキをあげる」 と力強く宣言し、心に衝撃を与える一曲になっているとのことだ。
 
また、2月の大阪、3月の東京で開催される＜GOODWARP ONE-MAN LIVE「GOODWARP春季講習〜新学期からのスタートダッシュで差をつけろ〜」＞のソールドアウトを受け、急遽配信ライブを開催することが発表された。ゲスト参加のきんとき（White Tails）、よしたく（シンセ奏者）とのプレミアムな共演、そしてGOODWARPの楽曲が鳴り響くステージを、全国どこからでもリアルタイムで体感できるという。本日より配信チケットの販売もスタートした。

◾️＜GOODWARP ONE-MAN LIVE「GOODWARP春季講習〜新学期からのスタートダッシュで差をつけろ〜」＞

▼大阪公演
日程：2026年2月21日（土）大阪・梅田Shangri-La
開場/開演：17時/17時半

▼東京公演
日程：2026年3月7日（土）東京・渋谷WWW
開場/開演：17時/17時半

▼チケット
チケット代：4,000円／ドリンク代別　※ソールドアウト

・配信対象公演： 2026年3月7日 東京公演
・チケット販売URL：https://eplus.jp/goodwarp-ol
・アーカイブ期間： 2026年3月10日24時まで

◾️「6カ月連続新曲リリース」

▼第5弾「落雷」

2026年2月11日 リリース
配信：https://lnk.to/gw_rakurai

▼「他にいくらでも」

2025年10月8日　リリース

▼「踊るなら凛として」

2025年11月12日　リリース　

▼「SHARON」

2025年12月10日　リリース　

▼「水玉」

2026年1月7日　リリース

