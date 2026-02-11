GOODWARPが、2025年10月からスタートした「6カ月連続新曲リリース」企画第5弾となる最新シングル「落雷」を本日デジタルリリースした。

本作は、重厚なベースラインとエッジの効いたギターが絡み合うダンスロックチューンだという。歌詞では日常の閉塞感を吐露しながらも、それを突き破るように「運命の落雷」 を呼び起こし、「ドキドキをあげる」 と力強く宣言し、心に衝撃を与える一曲になっているとのことだ。



また、2月の大阪、3月の東京で開催される＜GOODWARP ONE-MAN LIVE「GOODWARP春季講習〜新学期からのスタートダッシュで差をつけろ〜」＞のソールドアウトを受け、急遽配信ライブを開催することが発表された。ゲスト参加のきんとき（White Tails）、よしたく（シンセ奏者）とのプレミアムな共演、そしてGOODWARPの楽曲が鳴り響くステージを、全国どこからでもリアルタイムで体感できるという。本日より配信チケットの販売もスタートした。

◾️＜GOODWARP ONE-MAN LIVE「GOODWARP春季講習〜新学期からのスタートダッシュで差をつけろ〜」＞ ▼大阪公演

日程：2026年2月21日（土）大阪・梅田Shangri-La

開場/開演：17時/17時半 ▼東京公演

日程：2026年3月7日（土）東京・渋谷WWW

開場/開演：17時/17時半 ▼チケット

チケット代：4,000円／ドリンク代別 ※ソールドアウト ・配信対象公演： 2026年3月7日 東京公演

・チケット販売URL：https://eplus.jp/goodwarp-ol

・アーカイブ期間： 2026年3月10日24時まで

◾️「6カ月連続新曲リリース」 ▼第5弾「落雷」 2026年2月11日 リリース

配信：https://lnk.to/gw_rakurai ▼「他にいくらでも」 2025年10月8日 リリース ▼「踊るなら凛として」 2025年11月12日 リリース ▼「SHARON」 2025年12月10日 リリース ▼「水玉」 2026年1月7日 リリース