¡È·ã¥ä¥»¡ÉÏÃÂê¤Î¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¡¢25Ç¯Á°¤Î·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã´¶¡×¡Ö´é¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤è¡Ä¡×
¡¡¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤¬8Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£25Ç¯Á°¤Î·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ã¥ä¥»¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤Î¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÎëÌÚ¤¬¡ÖºòÆü¤Ï·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡¡25¼þÇ¯¡¢¶äº§¼°¤Ç¤¹¤Í¡¡Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï·ëº§¼°¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¾Ð¤¦ÎëÌÚ¤È¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎºÊ¤¬ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¦ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã´¶¡×¡Ö¹çÀ®¤äAI¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡´é¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤è¡Ä¡×¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤Î¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¡¼²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ
1966Ç¯6·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¾¾Ç¤Ã«Í³Èþ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£1998Ç¯¤Ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤È¤ª¤ä¤¸¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ù¤ò·ëÀ®¡£°Ê¹ß¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯3¥ö·î¤Ç33¥¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¶Ó¿¥°ìÀ¶¤È¥À¥ó¥¹¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFunky Diamond 18¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@papayasuzuki¡Ë
