hitomi、Do As Infinity・伴都美子が歌詞をリライトした「there is…（LOVE）」本日リリース
hitomiが、リライトされた歌詞で自身の曲を再歌唱する「Re:light Project」の第1弾として「there is…（LOVE）」を本日リリースした。
今回歌詞をリライトしたのは、アーティストとして共に同じ時代を歩んできたDo As Infinity・伴都美子だ。hitomi本人から直接オファーをし、実現したという。
1999年にリリースされたオリジナルの歌詞には、当時20代前半だったhitomiの「戸惑い」「やるせなさ」「不安」と同時に、「挑戦」「意志」「覚悟」が描かれていたが、約17年の時を経てリライトされた今作は、その気持ちへの答え合わせのようにも感じられるとのことだ。
第2弾は、持田香織がリライトした「体温（蹲）」で、3月4日にリリースされることが発表されている。
なお、hitomiは、3月28日に東京・渋谷でワンマン＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞を開催する他、それに先駆け、3月4日、10日、18日に、レーベルメイトのNikoんとのツーマン東名阪ツアー＜hitomiとNikoん / LIVE TOUR 2026＞を行う。
◾️Re:light Project 第1弾 「there is（LOVE）」
2026年2月11日（水）リリース
配信：https://hitomi.lnk.to/there-is…_re-light
■「Stand by….」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://hitomi.lnk.to/stand-by
※テレ東ほか 水ドラ25「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」オープニングテーマ
◾️ライブベストアルバム『Re:CONNECT』
2025年12月24日（水）発売
配信：https://hitomi.lnk.to/30th_Anniversary_RE-CONNECT
▼収録曲
01_Supernova
02_MARIA
03_flow
04_キミにKISS
05_IS IT YOU?
06_体温（蹲）/ 作詞：持田香織
07_there is…（LOVE）/ 作詞：伴都美子
08_CANDY GIRL
09_BLADE RUNNER
10_WORLD! WIDE! LOVE!
11_SAMURAI DRIVE
12_LOVE 2000
■オンライン Live Video 鑑賞会＜Re:LIVE＞
日時：2026年2月14日（土）〜3月21日（土）まで
※毎週土曜 / 20:00スタート（アーカイブあり）
・2月14日【第1回】LIVE TOUR 2001「LOVE LIFE」（2001年発売）
・2月21日【第2回】hitomi LIVE TOUR 2002「huma-rhythm」（2002年発売）
・2月28日【第3回】hitomi live tour 2004「TRAVELER」（2004年発売）
・3月07日【第4回】hitomi 2005 10TH ANNIVERSARY LIVE「THANK YOU」（2005年発売）
・3月14日【第5回】hitomi「Japanese girl collection 2005 〜LOVE MUSIC, LOVE FASHION〜」（2005年発売）
・3月21日【第6回】hitomi LIVE TOUR 2005「Love Angel」（2006年発売）
▼開催サイト（チケットも購入可能）
https://www.zan-live.com/live/detail/10723
全6回合わせて：3,011円（システム利用料込み）
■＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞
2026年3月28日（土）Open 17:00 / Start 17:30
会場：東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE
チケット（別途ドリンク代）：
グッズ付き/指定席：29,000円（税込）
グッズ付き/スタンディング：25,000円（税込）
通常指定席：13,500円（税込）
通常スタンディング：9,500円（税込）
※グッズ（Live Blu-ray + Live Album CD + フォトブック + 限定Tシャツ）詳細
・Live Blu-ray：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブ映像＋α
・Live CD：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブアルバム＋α
・30周年/豪華フォトブック
・限定Tシャツ（Lサイズ）
・お渡し会実施（グッズ付きチケットをご購入のお客様には、終演後、hitomi本人よりお渡し会を実施いたします!!）
▼チケット（指定席はソールドアウト）
グッズ付き/スタンディング：25,000円（別途ドリンク代）
通常スタンディング：9,500円（別途ドリンク代）
・ローソンチケット https://l-tike.com/hitomi/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hitomi/
・イープラス https://eplus.jp/hitomi2026/
お問い合わせ（平日10:00〜17:00）：
https://supportform.jp/a-information
◾️＜hitomiとNikoん / LIVE TOUR 2026＞
2026年3月04日（水）/ 愛知県・名古屋 RAD HALL
2026年3月10日（火）/ 大阪府・難波 Yogibo META VALLEY
2026年3月18日（水）/ 東京都・新代田 LIVE HOUSE FEVER
〈全公演〉18:00 開場 / 19:00 開演
出演者：
hitomi（BAND SET）、Nikoん
チケット：
前売り 3,900円 / 当日 4,500円（別途１ドリンク代）
オフィシャル先行（先着 / 2月18日（水）23:00まで）：https://l-tike.com/hitomi-nikon/
※ 3/28（土）に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催されるhitomiのワンマン公演、あるいは、3/21（土）に東京・渋谷O-EASTで開催されるNikoんのワンマン公演、いずれかのチケットをお持ちの方は、当日会場にて1,000円キャッシュバック!!
関連リンク
◆hitomi オフィシャルサイト
◆hitomi オフィシャルInstagram
◆hitomi オフィシャルYouTubeチャンネル