新浜レオン、ミルク饅頭“なごみるく”のTVCMで膝スラ「食べておくレオン！」
地元・千葉県成田市の老舗和菓子メーカー『なごみの米屋』の宣伝部長を務める新浜レオンが、看板商品“なごみるく”のTVCMに初登場することが発表になった。
ミルク饅頭“なごみるく”は、明治32年創業の『なごみの米屋』を代表する人気商品だ。“くちどけ しっとり ごほうびみるく”をコンセプトにリニューアルされた“なごみるく”は、千葉県産の牛乳を使用したミルク餡によって以前よりもさらにミルクの風味が豊かになり、口の中でとろけるようなしっとりと一体感のある食感に。
TVCM撮影に臨む前に試食した新浜は、「これは！ とってもおいしい！」と、リニューアル前後の違いに驚いたという。CMではこのおいしさの感動を新浜十八番の“膝スラ”で表現した。
また、宣伝部長就任時に約束したのが、書き下ろしのオリジナルCMソング制作だ。完成した楽曲は、一度聴いたら耳に残り、つい口ずさんでしまうようなキャッチーなメロディが特徴。CMは千葉県内では先行オンエアされているが、本日2月11日より【おいしくりにゅ〜ある】編と【ただいま、なごみるく中】編の2本が関東エリアで放送開始される。
以下に、新浜レオンのコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「今回リニューアルした「なごみるく」のCMに出演させていただきました。
昨年、なごみの米屋さんの宣伝部長に就任した際、「いつかCMを」というお話があったので、このタイミングで実現できて本当に嬉しく思います！
新しくなった「なごみるく」はとにかく美味しくて、その感動を全身全霊の“膝スラ”で表現しました。
あの「美味しさ溢レオン」な表情は、演技ではなく自然と溢れ出たものです。
何度、膝スラしたかわからないほど（笑）、魂を込めて撮影しました。
ぜひ新CMを楽しんでください。皆さん、食べておくレオン！！
──新浜レオン
◆ ◆ ◆
■1st EP『New Beginning』
2026年4月15日(水)発売
※全4種
【ラブレオン盤】
JBCK-4029 1,500円(税込)
1.LOVE しない？
2.言い訳ナイナー
3.タイトル未定
【歌に魅了さレオン盤】
JBCK-4030 1,500円(税込)
1.LOVE しない？
2.言い訳ナイナー
3.タイトル未定
【一緒に歩いておくレオン盤】
JBCK-4031 1,500円(税込)
1.LOVE しない？
2.言い訳ナイナー
3.タイトル未定
【れおすけ盤】
JBCK-4032 1,500円(税込)
1.LOVE しない？
2.言い訳ナイナー
3.タイトル未定
▶「LOVE しない？」
作詞：こっちのけんと
作曲：こっちのけんと/野口大志
編曲：野口大志
▶「言い訳ナイナー」
作詞：S-H-Y
作曲：後藤康二 (ck510)
編曲：後藤康二 (ck510)
■＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞
5月30日(土) 千葉・白井市文化会館
6月05日(金) 大阪・サンケイホールブリーゼ
6月12日(金) 広島・コジマホールディングス西区民文化センター
6月14日(日) 福岡・電気ビルみらいホール
6月28日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋
7月10日(金) 北海道・札幌サンプラザホール
7月12日(日) 宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール
7月19日(日) 沖縄・ミュージックタウン音市場
7月26日(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
▼チケット
一般発売：2026年3月21日(土)10:00〜
【ローソンプレリク先行受付】
受付期間：2月6日(金)12:00〜2月15日(日)23:59
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=679057
