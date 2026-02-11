アンジェラ・アキ、アルバム『SHADOW WORK』本日リリース。収録曲「Dance with Darkness」リリックビデオ公開も
アンジェラ・アキが、今のアンジェラ自身を詰め込んだニューアルバム『SHADOW WORK』を本日リリースした。
オリジナルアルバムのリリースとしては前作『BLUE』以来約14年ぶりになる。収録曲は「Pledge」、ニューシングル「Floating Planets」を含む全新曲15曲を収録。
アルバムタイトルになっている「SHADOW WORK」とは、心理カウンセリングの一つで、自分の心の影や闇を認め、統合していく自己理解のプロセスのこと。何物にもとらわれず、恐れることなく、自分自身の経験と表現を追求したリアリティーのあるアルバムになっているという。
そして、リリースと同時にアルバム収録曲の「Dance with Darkness」のリリックビデオも公開された。「Dance with Darkness」は本アルバムの中で彼女が一番最後に制作した曲。「Dance with Darkness＝闇のなかで踊る」はアンジェラがSHADOW WORKを続ける中で、ひとまず辿り着いた答えのようなものだと言う。
「闇のなかにいるのはお化けかと思いきや、いろんな自分だった。子供のままでいられなくて早く大人にならされた自分、でも大人になれなかった自分、幼少期の記憶のまま凍っていた自分……。だけど、そういう闇のなかの自分を見ないでおこうとするのではなく、闇を闇として抱えられる力があれば変わるんじゃないか、闇のなかで踊ればいいんじゃないかって」と本人は語っている。
またアンジェラは、全国ツアー＜Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK＞の開催も決定している。アルバム『SHADOW WORK』を携えた待望のステージは全国30都市、31公演開催予定だ。
◾️アルバム『SHADOW WORK』
2026年2月11日（水）リリース
CD/ST/DL：https://bio.to/shadowwork
▼収録曲
1.Necklace
2.Forgiveness
3.Floating Planets
4.Narcissist
5.Dance with Darkness
6.E c h o
7.Sat-Chit-Ananda
8.Inferno
9.House of Cards
10.Blood River
11.Multiverse
12.Chaos
13.Rental
14.Pledge
15.Hitori Janai（Never Alone）
◾️＜Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK＞
2026年
5/15（金）千葉 松戸 森のホール21 大ホール
5/17（日）新潟 新潟県民会館 大ホール
5/19（火）石川 本多の森北電ホール
5/23（土）山形 シェルターなんようホール
5/24（日）宮城 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)
5/29（金）北海道 札幌市教育文化会館 大ホール
5/31（日）北海道 帯広市民文化ホール
6/4（木）香川 サンポートホール高松 大ホール
6/6（土）大分 ホルトホール大分 大ホール
6/7（日）福岡 福岡市民ホール 大ホール
6/10（水）群馬 メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 大ホール
6/11（木）茨城 水戸市民会館 グロービスホール
7/5（日）静岡 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
7/10（金）岐阜 バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール
7/12（日）兵庫 神戸国際会館こくさいホール
7/16（木）神奈川 鎌倉芸術館 大ホール
7/19（日）宮崎 都城市総合文化ホール 大ホール
7/20（月・祝）熊本 熊本城ホール メインホール
7/25（土）東京 NHKホール
7/26（日）東京 NHKホール
7/30（木）長野 岡谷市文化会館 カノラホール
8/1（土）広島 広島上野学園ホール
8/2（日）山口 KDDI維新ホール
8/5（水）京都 文化パルク城陽 プラムホール
8/7（金）大阪 フェスティバルホール
8/10(月) 青森 リンクモア平安閣市民ホール
8/11（火・祝）栃木 栃木県総合文化センター メインホール
8/16（日）滋賀 守山市民ホール 大ホール
8/20（木）兵庫 たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール
8/21（金）岡山 倉敷市民会館
8/23（日）愛知 愛知県芸術劇場 大ホール
▼チケットインフォメーション
・プレイガイド最速先行（チケットぴあ）：https://w.pia.jp/t/angela-aki-2026/
