中島健人が、2月18日に発売する2ndアルバム『IDOL1ST』の収録曲より、渡辺直美とのコラボ楽曲「Gods‘Play feat Naomi Watanabe」を2月12日0時に先行配信することを発表した。

本楽曲は、以前より親交のあった渡辺直美をフィーチャリングアーティストとしてゲストに招き、「ICONIC」をテーマに神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージして制作された楽曲だという。

そして渡辺直美を光の神、中島健人を闇の神に見立てたストーリーと、2人のパワフルなダンスシーンが織り交ざったMVも、2月12日20時にプレミア公開決定した。なお本MVは、初回限定盤Bにも収録されている。

2ndアルバム『IDOL1ST』は、NO1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島健人が、アイドルを様々な視点から解釈した楽曲集だという。リード曲「XTC」は先行配信がスタートし、MVも公開中だ。

初回限定盤Aはコデックス製本の全80Pマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様になっている。さらに、初回A・Bのボーナストラックにはグループ時代のソロ曲を再録。通常盤ボーナストラックには、中島健人の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」を収録している。また、予約・購入すると先着でオリジナルフォトカードもプレゼントされる。

◆ ◆ ◆

◾️中島健人 コメント

“世界の神様”渡辺直美に挑む中島健人をイメージして歌詞を書きました。

3年前、NYで朝食を食べながら2人で夢を語ったのですが

その時に直美姉さんから、聴かせてもらったボーカルデータ、

そこに流れた歌声がとても美しく、いつかコラボできたら夢のようだとずっと考えていました。

僕たちは8年来の友人ですが、今回は、光の神と闇の神として対決をします。

人間の人生は神々が振る賽の目によって決められている。だが、時にピンチや苦境は、神様ですらも予測できないことが起こる。

サイコロを転がし転がされるランダムな世界・・神々の優雅な遊びに興じる2人の姿にぜひご注目ください。

◆ ◆ ◆

◾️渡辺直美 コメント

コラボ、めちゃくちゃ楽しかったです！

初めてこの曲のダンスの振りをみたとき凄いかっこよくて、でも「これ踊れる？」って不安にもなったけど、ケンティーの姿をみて、私も同じようにぶちあげでいこう！って思いました。

ケンティーが歌声めちゃくちゃセクシーだって言ってくれたのも、すごく嬉しかったです！

「Gods’ Play」ぜひ楽しんで欲しいです！

ケンティー、最高！！

◆ ◆ ◆

■2ndアルバム『IDOL1ST』 初回限定盤A 通常盤 発売日：2026年2月18日（水）

予約：https://KentoNakajima.lnk.to/IDOL1ST_NK ▼先行配信「XTC」1月12日（月）0:00〜

https://KentoNakajima.lnk.to/XTC ▼先行配信「Gods‘Play feat Naomi Watanabe」

2026年2月12日（木）0時〜

https://KentoNakajima.lnk.to/GodsPlay ○初回限定盤A（CD＋BD/DVD）

豪華盤：マガジン仕様

品番：SECN-30~32／SECN-33~35

価格：7,150円（税込） ▼Track List

01.SOL1ST

作詞：Kento Nakajima 作曲：Kento Nakajima / MONJOE / HOHMIE 編曲：MONJOE / HOHMIE

02.IDOLIC（ソニー「Xperia 10 VII」Web CM CMソング）

作詞：Kento Nakajima 作曲：MONJOE 編曲：MONJOE / CHOKKAKU

03.XTC

作詞：Kento Nakajima 作曲：Kento Nakajima / MONJOE 編曲：MONJOE

04.Gods’ Play

作詞：R. Tyler / Kento Nakajima 作曲：HOHMIE / MONJOE / Kanata Okajima / Jaxon / Kevin (D_answer) / Blue. D (D_answer) / 1000 (D_answer)

編曲：HOHMIE

05.Waraigusa

作詞・作曲：Tatsuya Kitani 編曲：Miyakawa Atari

06,My Sweet Tea

作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：Takuya Watanabe

07.Frequency

作詞：R. Tyler 作曲：Shaun Kim / MONJOE 編曲：Shaun Kim

08.MONTAGE（TVアニメ「謎解きはディナーのあとで」オープニング・テーマ）

作詞：cAnON. / Kento Nakajima 作曲：Hiroyuki SAWANO 編曲：Hiroyuki SAWANO

09.LIGHTNING

作詞：ウ山あまね / phritz 作曲・編曲：PAS TASTA

10.結唱（TEAM JAPANミラノ・コルティナ2026公式応援ソング）

作詞・作曲：☆Taku Takahashi (m-flo) 編曲：☆Taku Takahashi (m-flo) / JUVENILE

11.Uni:verse

作詞：Kento Nakajima 作曲：Kento Nakajima / SAS / Sho from MY FIRST STORY / LOAR

編曲：SAS / Sho from MY FIRST STORY / LOAR

12.カレカノ!! (ver2.0)【初回限定盤A Bonus Track】

作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：Ikuta Machine ▼Movie

「XTC」Music Video

「XTC」Music Video MAKING SCENE

※BDとDVDの内容は同一となります。 ▼Magazine

コデックス製本フォトブック（80ページ）

- 封入特典物-

応募特典用封入シリアルナンバー ○初回生産限定盤B（CD+BD/DVD)

豪華盤：映像充実仕様

品番：SECN-36~37/SECN38~39

価格：4,950円（税込） ▼Track List

M1-M11までは共通

12.SHE IS…LOVE(ver2.0)【初回限定盤B Bonus Track】

作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：GRP

▼Movie

「Gods’ Play」Music Video

「Gods’ Play」Music Video MAKING SCENE

RECORDING MAKING SCENE

ARTWORT SHOOTING SCENE

※BDとDVDの内容は同一となります。

▼封入特典物

フォトブック（36ページ）

オリジナルフィルムカード

応募特典用封入シリアル ○通常盤初仕様（CD)

品番：SECN-40

価格：3,300円（税込） ▼Track List

M1-M11までは共通

12.最初はキュン！【通常盤 Bonus Track】

作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：Makura

▼封入特典物（初回仕様）

フォトブック（36ページ）

応募特典用封入シリアル 先着購入特典：フォトカード（形態別絵柄）