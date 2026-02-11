中島健人、2ndアルバム『IDOL1ST』より渡辺直美とのコラボ楽曲「Gods‘Play feat Naomi Watanabe」先行配信＆MV公開決定
中島健人が、2月18日に発売する2ndアルバム『IDOL1ST』の収録曲より、渡辺直美とのコラボ楽曲「Gods‘Play feat Naomi Watanabe」を2月12日0時に先行配信することを発表した。
本楽曲は、以前より親交のあった渡辺直美をフィーチャリングアーティストとしてゲストに招き、「ICONIC」をテーマに神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージして制作された楽曲だという。
そして渡辺直美を光の神、中島健人を闇の神に見立てたストーリーと、2人のパワフルなダンスシーンが織り交ざったMVも、2月12日20時にプレミア公開決定した。なお本MVは、初回限定盤Bにも収録されている。
2ndアルバム『IDOL1ST』は、NO1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島健人が、アイドルを様々な視点から解釈した楽曲集だという。リード曲「XTC」は先行配信がスタートし、MVも公開中だ。
初回限定盤Aはコデックス製本の全80Pマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様になっている。さらに、初回A・Bのボーナストラックにはグループ時代のソロ曲を再録。通常盤ボーナストラックには、中島健人の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」を収録している。また、予約・購入すると先着でオリジナルフォトカードもプレゼントされる。
◾️中島健人 コメント
“世界の神様”渡辺直美に挑む中島健人をイメージして歌詞を書きました。
3年前、NYで朝食を食べながら2人で夢を語ったのですが
その時に直美姉さんから、聴かせてもらったボーカルデータ、
そこに流れた歌声がとても美しく、いつかコラボできたら夢のようだとずっと考えていました。
僕たちは8年来の友人ですが、今回は、光の神と闇の神として対決をします。
人間の人生は神々が振る賽の目によって決められている。だが、時にピンチや苦境は、神様ですらも予測できないことが起こる。
サイコロを転がし転がされるランダムな世界・・神々の優雅な遊びに興じる2人の姿にぜひご注目ください。
◾️渡辺直美 コメント
コラボ、めちゃくちゃ楽しかったです！
初めてこの曲のダンスの振りをみたとき凄いかっこよくて、でも「これ踊れる？」って不安にもなったけど、ケンティーの姿をみて、私も同じようにぶちあげでいこう！って思いました。
ケンティーが歌声めちゃくちゃセクシーだって言ってくれたのも、すごく嬉しかったです！
「Gods’ Play」ぜひ楽しんで欲しいです！
ケンティー、最高！！
■2ndアルバム『IDOL1ST』
発売日：2026年2月18日（水）
予約：https://KentoNakajima.lnk.to/IDOL1ST_NK
▼先行配信「XTC」1月12日（月）0:00〜
https://KentoNakajima.lnk.to/XTC
▼先行配信「Gods‘Play feat Naomi Watanabe」
2026年2月12日（木）0時〜
https://KentoNakajima.lnk.to/GodsPlay
○初回限定盤A（CD＋BD/DVD）
豪華盤：マガジン仕様
品番：SECN-30~32／SECN-33~35
価格：7,150円（税込）
▼Track List
01.SOL1ST
作詞：Kento Nakajima 作曲：Kento Nakajima / MONJOE / HOHMIE 編曲：MONJOE / HOHMIE
02.IDOLIC（ソニー「Xperia 10 VII」Web CM CMソング）
作詞：Kento Nakajima 作曲：MONJOE 編曲：MONJOE / CHOKKAKU
03.XTC
作詞：Kento Nakajima 作曲：Kento Nakajima / MONJOE 編曲：MONJOE
04.Gods’ Play
作詞：R. Tyler / Kento Nakajima 作曲：HOHMIE / MONJOE / Kanata Okajima / Jaxon / Kevin (D_answer) / Blue. D (D_answer) / 1000 (D_answer)
編曲：HOHMIE
05.Waraigusa
作詞・作曲：Tatsuya Kitani 編曲：Miyakawa Atari
06,My Sweet Tea
作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：Takuya Watanabe
07.Frequency
作詞：R. Tyler 作曲：Shaun Kim / MONJOE 編曲：Shaun Kim
08.MONTAGE（TVアニメ「謎解きはディナーのあとで」オープニング・テーマ）
作詞：cAnON. / Kento Nakajima 作曲：Hiroyuki SAWANO 編曲：Hiroyuki SAWANO
09.LIGHTNING
作詞：ウ山あまね / phritz 作曲・編曲：PAS TASTA
10.結唱（TEAM JAPANミラノ・コルティナ2026公式応援ソング）
作詞・作曲：☆Taku Takahashi (m-flo) 編曲：☆Taku Takahashi (m-flo) / JUVENILE
11.Uni:verse
作詞：Kento Nakajima 作曲：Kento Nakajima / SAS / Sho from MY FIRST STORY / LOAR
編曲：SAS / Sho from MY FIRST STORY / LOAR
12.カレカノ!! (ver2.0)【初回限定盤A Bonus Track】
作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：Ikuta Machine
▼Movie
「XTC」Music Video
「XTC」Music Video MAKING SCENE
※BDとDVDの内容は同一となります。
▼Magazine
コデックス製本フォトブック（80ページ）
- 封入特典物-
応募特典用封入シリアルナンバー
○初回生産限定盤B（CD+BD/DVD)
豪華盤：映像充実仕様
品番：SECN-36~37/SECN38~39
価格：4,950円（税込）
▼Track List
M1-M11までは共通
12.SHE IS…LOVE(ver2.0)【初回限定盤B Bonus Track】
作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：GRP
▼Movie
「Gods’ Play」Music Video
「Gods’ Play」Music Video MAKING SCENE
RECORDING MAKING SCENE
ARTWORT SHOOTING SCENE
※BDとDVDの内容は同一となります。
▼封入特典物
フォトブック（36ページ）
オリジナルフィルムカード
応募特典用封入シリアル
○通常盤初仕様（CD)
品番：SECN-40
価格：3,300円（税込）
▼Track List
M1-M11までは共通
12.最初はキュン！【通常盤 Bonus Track】
作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：Makura
▼封入特典物（初回仕様）
フォトブック（36ページ）
応募特典用封入シリアル
先着購入特典：フォトカード（形態別絵柄）
