フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサー。ミラノ・コルティナ五輪が開催されている現地からのショットを披露した。

１１日までにインスタグラムで「友人ファミリーとランチへ。１９２９年創業のＡ Ｓａｎｔａ Ｌｕｃｉａ ＠ａｓａｎｔａｌｕｃｉａ＿というレストラン。休日なく夜遅くまで開いていることもあり、スカラ座の観劇前後に食事に来たり、以前は演出家や役者さん達も舞台後にいらしていたようで店内の壁はポートレートで埋まっていて。サービスの男性達は私よりも年上（だと思う）で白いジャケットを着用していて、なんだか懐かしい感じがするお店。お料理はとてもシンプル。前菜は自分でお皿に好きなものを取ってきても良いのです！！！！メインには次女とわたしはいつもボンゴレを頼みます。初めて食べた時に驚いたのが…紙に包まれているＦｉｏｒ ｄｉ Ｐａｎｎａ。口に入れると冷たくて、小さいころに大好きでよく食べていたピノみたい きゃーと大喜び お店に入る前に次女が写真を撮ってくれたのですが…」と日常をつづった中村アナ。

「１枚目の写真『パパのその手は何のため？』と呟いていて 確かになぜここに？３枚目の写真も何やら指差し？『パパ、それはなぜ？』夫曰く、『これからこのお店に入るよ〜』という意味だそうで…本当にお店の雰囲気が大好きで、とても素敵なご高齢のご夫妻が入っていらしたりすると、なんだかタイムスリップしたみたいに感じます。この日のコートは２０年ほど前の ＠ｊｉｌｓａｎｄｅｒ ベルトを外してラフに着てみました」と写真についてコメントし、サングラスに白のコート姿の中村アナと、お腹に手を添えた夫の姿や、笑顔で片足立ちをする夫を見つめる中村アナの写真が公開された。

仲睦まじい夫婦ショットに、フォロワーからは「素敵な仲が良いご夫婦の２ショットでの手を置く位置で一目で分かります〜」「ご主人お茶目」「いつも素敵です」「バルトさんのエスコート素敵です！自慢の奥様だからですね！」「素敵なコートに素敵な着こなし」「最高」などの声が上がっていた。

中村アナは１９９９年にフジテレビを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚し、３児の母に。昨年８月にＳＮＳで「９月から１年、夫、次女そしてわたしの３人はミラノの住人になります！！」と報告した。