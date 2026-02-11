“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、阪急電車の箕面線、『石橋阪大前』→『箕面』です。



関西の私鉄の雄と称される阪急電車ですが、その前身は、明治43年（1910年）に現在の宝塚本線と箕面線が開業した箕面有馬電気軌道。創業者・小林一三氏は大都市間の輸送ではなく、当時としては珍しい大阪梅田と温泉地の宝塚、景勝地の箕面を結ぶ“観光路線”として両路線を誕生させたのです。





今回取り上げる阪急の“発祥路線”の1つ、箕面線は、営業距離わずか4km、途中は2駅ながら、その創業者の思いや歴史がしっかり残っているミニ路線です。現在の様子を見てみました。

箕面線の起点は、宝塚本線と接続する『石橋阪大前』。沿線には高級住宅地が多く点在しますが、一方で、西口に出ると、赤い橋がシンボルの庶民的な石橋商店街が広がります。また、近くに大阪大学・豊中キャンパスもあるため、学生利用もとても多い駅なんです。

それにしても北摂には「阪大」が入る駅名が多いんです。「阪大」の名が入った順に、阪大病院前（大阪モノレール / 1998年10月1日開業）、柴原阪大前（大阪モノレール / 2019年10月1日改名 ※元の駅名は柴原）、石橋阪大前（阪急 / 2019年10月1日改名 ※元の駅名は石橋）、箕面船場阪大前（北大阪急行 / 2024年3月23日開業）とあるので、乗り間違いには気を付けたいものです。



箕面線は2022（令和4）年までは朝夕に大阪梅田と箕面を直通する列車も走っていましたが、いまは線内折り返しのみで、6000系や7000系の4両編成が基本10分おきに走っています。

小林一三氏は当初、観光路線として開業させましたが、さすがに観光だけでは乗客は確保できないと考え、すぐに、当時の私鉄では初となる郊外の沿線に住宅地を次々と開発。サラリーマンでも購入できるよう住宅ローン制度も設けたのです。



住宅地第1号は宝塚線『池田』の室町住宅でしたが、第2号は箕面線の次の駅『桜井』周辺に造成。駅の西側には明治44年（1911年）から開発された約5万坪の住宅地が広がり、今も板塀と桜並木が美しい閑静な街並が広がっています。



そして、緩やかな坂を登ると、大正時代に住宅展示場の草分けとなる「住宅改造博覧会」も開かれた桜ヶ丘洋館通りも、そのハイカラな時代の面影をしっかりと残しています。

一方、駅の東口に出ると、高校日本一のチアリーダー部を擁する箕面自由学園や、70年近い歴史を持つ超レトロな桜井市場もあり、駅の東と西では全く違った顔を見せてくれます。

『牧落』は箕面線開業から12年後の大正10年（1921年）に誕生した駅。ここには開業後、関西土地（住宅地開発企業）によって100戸が分譲されたことから「百楽荘」と名付けられた住宅地が広がります。

今はゆったりとした静かな住宅エリアですが、かつては小さな遊園地やビリヤード場もあったというからびっくりです。

起点『石橋阪大前』からわずか6分で、終点『箕面』に到着。駅前は観光客も多く訪れるため、ロータリーが広々ととられていますが、これには実は訳があったんです。

開業当初の駅はテニスのラケット状の線形になっており、乗車と降車のホームが別々で、折り返しせず発着できました。そして、中ほどには運動場や公会堂も設けられていたんです。

(C) 箕面市立郷土資料館

駅のすぐそばには創業当時、箕面動物園があったといいます。ここは上野動物園や京都市動物園の3倍の広さを誇り、水族館や観覧車もあったので大人気となりますが、わずか6年で閉園の憂き目に。動物の糞尿問題や念願の有馬までの延伸断念が大きな理由となったようです。

いま駅周辺には、かつて箕面スパーガーデンとして名を馳せた眺望抜群の大江戸温泉物語（改装のため現在休業中）があり、駅から3kmほど歩けば紅葉の名所で落差33メートルの箕面大滝が控えています。1983（昭和58）年までは駅と滝の間の約3kmを観光馬車も走っていました。

箕面市は、競艇の生みの親としても知られる笹川良平氏の出身地であり、今もボートレース住之江の開催収益の一部が入ることから、財政豊かで子育てしやすく、高齢者も暮らしやすいと人気の街です。

2024（令和6）年に北大阪急行が箕面萱野まで延伸したことにより、箕面市の玄関口がそちらに移行しつつありますが、116年の歴史を刻んだ阪急の“発祥路線”には、創業者・小林一三の思いがたっぷりと詰まっているのです。



（取材・文＝羽川英樹）