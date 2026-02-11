その眉なんか惜しいかも？たった4ステップ！覚えたら一生使える「正しい眉の描き方」

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。メイクの中でも、アイブロウメイクが1番苦手というのはあるあるですよね。正解がわからないから、なんとなくパウダーで描いて終わりという方も多く見かけます。そこで今回は、覚えたら一生使える「正しい眉の描き方」をご紹介します。

1：ブラシで毛流れを整える

まずは、スクリューブラシで毛流れを整えましょう。毛の多い方も、少ない方もこの工程は必須です。

こうすることで、理想の眉の形にするためには、どこの毛が足りないのかが、わかるようになります。

このひと手間で、仕上がりのクオリティーが大きく変わりますよ。

2：ペンシルで足りない毛を描き足す

どこの毛が足りないのかがわかったら、先の細いアイブロウペンシルで1本ずつ毛を描き足していきます。

初心者さんは、丸芯タイプが描きやすいのでオススメです。楕円や薙刀タイプの芯は慣れるまでは避けましょう。

筆圧が高いと、描きました感が強く、リアルな毛に見えません。アイブロウペンシルの真ん中よりも少し後ろ辺りを持って、ペン先で肌を軽く撫でるようなイメージで描いてみてください。

何度も重ねて描いてしまうと、塗りつぶしたようになってしまうので、元の自分の毛の密度を見ながら、同じように毛と毛の間隔が空くように意識すると◎

3：パウダーで全体を整える

アイブロウパウダーで先ほど描いた毛をなじませつつ、全体的な形を整えます。

ブラシで強く擦ると、描いた毛の線がなじみすぎてしまうので、ブラシの先で肌を軽くなでるようにパウダーをのせましょう。

眉頭から眉尻に向かって色が濃くなるようにしたいので、パレットの中でも、濃いカラーを眉山から眉尻に向かってのせて、中間から淡いカラーを眉中にのせます。眉頭はパウダーを付け足さずに、ブラシに残ったものを、ふんわりのせます。

眉頭が濃くなると、一気に芋っぽくなって台無しになるので、眉頭の毛が元からしっかりある方は、パウダーをのせなくても大丈夫です。

4：マスカラで毛流れを整える

アイブロウマスカラで毛を染め上げながら毛流れを整えます。

少し前までは、毛の表も裏も全体的にしっかり染め上げるのがトレンドでしたが、最近はそこまでしっかり染め上げずに、少し軽さを出して抜け感を作る方法に移行してきています。

まずは、容器の口で余分な液を落としたら、自眉の毛の密度が1番濃いところに（眉中の場合が多い）、毛を逆立てるように塗り、その後眉頭と眉尻も逆立てながら軽く塗ります。

次に、ブラシを下から上に向かって動かしながら、眉頭の毛を立ち上げるように整えて、眉中は横にブラシを動かして整えましょう。

最後に眉山から眉尻に向かってやや斜め下に向かってブラシを動かして毛流れを整えたら完成です。

この記事の使用アイテム

・ハンオールブロウカラー 05／ロムアンド

・ヴィセ リシェ アイブロウペンシルＳ／ヴィセ リシェ

・ブルームニュアンス ブロウパレット 02／ジルスチュアート

いかがでしたか？ 覚えたら一生使える「正しい眉の描き方」をご紹介しました。

アイブロウメイクは少し練習が必要ですが、この手順なら誰でも綺麗な美眉を描くことができるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね！