¥¹¥Î¥ÜÊ¿ÌîÊâÌ´¡¢º£Ìë¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Í½Áª¡Ö¸Â³¦¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë³ê¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡¡¹üÈ×¤Ê¤É¤Î¹üÀÞ¤«¤é¡ÈÏ¢ÇÆ¡É¤Ø·è°Õ
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÂç²ñ5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÇÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢1·î¤ËÊ£¿ô²Õ½ê¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡È¸Â³¦¡É¤ò±Û¤¨¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥× Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡Ê27¡Ë¡§
¡ÊQ. 1·î17Æü¤Î¹üÀÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÆó¤Ä¤Î¹üÀÞ¤ÈÉ¨¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë´¶³Ð¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¹µ¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£
Âç²ñÃæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ç¹üÈ×¤Ê¤É¤ò¹üÀÞ¤·¤¿Ê¿ÌîÁª¼ê¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤ç¤¦¿¼Ìë¤ÎÍ½Áª¤ØÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥× Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡§
¡ÊQ. ´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¡©¡Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ìÈÖ¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¸Â³¦¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë³ê¤ê¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¼Ì¿¿¤Ï2025Ç¯2·î»£±Æ¡Ë