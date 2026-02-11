「毎日気持ちよく使える！」サイズ感もちょうどいい100均優秀バッグ
商品情報
商品名：洗えるランチトートバッグ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W16×H19×D10.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480587240
手洗いできて清潔を保てる！ダイソーの『洗えるランチトートバッグ』
ランチトートが汚れた際は拭いてお手入れするしかなく、丸洗いできずにスッキリしないことが多々…。扱いにくさに悩んでいました。
ですが、なんと先日ダイソーで『洗えるランチトートバッグ』というものを発見！これなら手洗いすることができ、清潔を保つことができます。
価格も110円（税込）と、お手頃なのもうれしい限り！劣化が目立ってきた際も、気軽にリピ買いしやすいです。
では、細かい部分を見ていきましょう。
持ち手の部分は、よくある100円のバッグに付いているような紐が使われています。
頑丈ではないものの、個人的にはランチトートとして使うには申し分ないと思いました。
ファスナーはシングルタイプです。
口をしっかり閉じられるので、中身が飛び出す心配がありません。
生地は割と薄めにできていますが、100円ならいいか…と割り切れる範囲かなと思います。
内側はシルバーっぽい生地が使われていますが、保温・保冷性は謳われていないようです。
「熱いものやドライアイスを入れないでください」との説明書きがあったため、常温で使用するのに適しています。
マチ付きのゆったりサイズ◎お弁当＋ドリンクも入れられる！
マチが広いのもうれしいポイント。
お弁当を平置きにして安定感をもって持ち運べます。
1人分のお弁当箱の上に、缶のドリンクやカトラリーケースを入れられるほど、ゆったりとしたサイズ感です。
ちなみにこの『洗えるランチトートバッグ』は、220円（税込）で大きめサイズの商品も展開されています。
持ち運ぶ量に合わせて選べるのはいいですね！
今回はダイソーの『洗えるランチトートバッグ』をご紹介しました。
デザインも作りもシンプルだけど、気軽に洗えて衛生的！毎日使う物だからこそ、気持ちよく使えるのはうれしいですね。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。