「毎日気持ちよく使える！」サイズ感もちょうどいい100均優秀バッグ

ランチトートが汚れたら拭く程度で済ませるしかなく、丸洗いできずにスッキリしないことが多々…。扱いにくさに悩んでいたところ、ダイソーで『洗えるランチトートバッグ』という商品を発見！気軽に手洗いできるので清潔を保てます！サイズ感もちょうどよく、日常で使い勝手抜群。何より100円で買えるのがうれしいです♡

商品情報

商品名：洗えるランチトートバッグ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W16×H19×D10.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480587240

手洗いできて清潔を保てる！ダイソーの『洗えるランチトートバッグ』

ランチトートが汚れた際は拭いてお手入れするしかなく、丸洗いできずにスッキリしないことが多々…。扱いにくさに悩んでいました。

ですが、なんと先日ダイソーで『洗えるランチトートバッグ』というものを発見！これなら手洗いすることができ、清潔を保つことができます。

価格も110円（税込）と、お手頃なのもうれしい限り！劣化が目立ってきた際も、気軽にリピ買いしやすいです。

では、細かい部分を見ていきましょう。

持ち手の部分は、よくある100円のバッグに付いているような紐が使われています。

頑丈ではないものの、個人的にはランチトートとして使うには申し分ないと思いました。

ファスナーはシングルタイプです。

口をしっかり閉じられるので、中身が飛び出す心配がありません。

生地は割と薄めにできていますが、100円ならいいか…と割り切れる範囲かなと思います。

内側はシルバーっぽい生地が使われていますが、保温・保冷性は謳われていないようです。

「熱いものやドライアイスを入れないでください」との説明書きがあったため、常温で使用するのに適しています。

マチ付きのゆったりサイズ◎お弁当＋ドリンクも入れられる！

マチが広いのもうれしいポイント。

お弁当を平置きにして安定感をもって持ち運べます。

1人分のお弁当箱の上に、缶のドリンクやカトラリーケースを入れられるほど、ゆったりとしたサイズ感です。

ちなみにこの『洗えるランチトートバッグ』は、220円（税込）で大きめサイズの商品も展開されています。

持ち運ぶ量に合わせて選べるのはいいですね！

今回はダイソーの『洗えるランチトートバッグ』をご紹介しました。

デザインも作りもシンプルだけど、気軽に洗えて衛生的！毎日使う物だからこそ、気持ちよく使えるのはうれしいですね。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。