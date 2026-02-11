今からでも仲間に加えたい！冷え・血行不良改善＆改善予防アイテム8選

春の便りが届き初めているとは言っても、まだまだ冷えるし、乾燥も続いている。冬の2大天敵との戦いはもう少し続きそう。というわけで、今からでも仲間にくわえたい、冷え・血行不良改善＆乾燥予防アイテムをチェック。

＊ ＊ ＊

冷えや乾燥は、単なる不快感にとどまらず、日々のパフォーマンスや気分までもじわじわと低下させる厄介な存在。「対策はしているが、やっぱり辛い」というのなら、冷え・血行改善＆乾燥予防に効く最新アイテムをチェックしよう。

加湿器や布団乾燥機などの家電は、冬に限らず通年で活躍する多機能モデルも多く、今からの導入でも決して遅くはない。インテリアとして映えるデザインが多いのも魅力だ。顔の乾燥が悩みなら、電気シェーバーを「ニードルヘッドスパEMS」に変えるだけで、悩みから解放されるかもしれない。

家電以外では「蒸し生姜パウダー」のような機能性表示食品を取り入れた温活もおすすめ。これを読んでいる今も冷えを不快に感じているなら、今日からはじめてみよう。

冷えと血行不良、乾燥の改善により、日々のQOLを格段に引き上げることができる。体を労る投資は、自分に必ずや大きなリターンをもたらしてくれるはずだ。

＜冷え・血行不良改善＆乾燥予防＞

1. 「寒くて寝れない」を解決!! ぽかぽかの布団で心地よく就寝

パナソニック

「ふとん暖め乾燥機 FD-F06X2」（2万7300円）

冬の冷たい布団がわずか5分でぽかぽか。雨の日は靴や衣類の湿気取り、枕のニオイケアにも活躍。家族みんなが「あると助かる」と実感する、毎日使いたいふとん暖め乾燥機です（パナソニック コミュニケーションデザインセンター パブリックリレーションズチーム マイチカ エコプトリさん）

布団の暖めをスイッチひとつでできる就寝時の寒さ対策の頼れる味方。足先の冷えが気になる人向けの「足もとモード」も搭載。ホースは長めの約100cmとなっており、さまざまなベッドの高さに対応する。

2. 上から直接水を注ぐだけ。空気も部屋の雰囲気も美しく

バルミューダ

「Rain」（6万9300円）

壺から着想を得て、日常の道具としての使いやすさと美しさを追求しています。給水時に現れる金魚のモチーフやリラックス時間を届けるサウンドなどの芸術的なUIにもご注目ください（バルミューダ ブランドマーケティング部部長 秦泉寺里美さん）

画期的なタンクレス構造の加湿器。上から水を注ぐだけで、人が快適だと感じられる約50％の湿度に。操作で変化するディスプレイにより、空気だけでなく部屋全体を洗練されたものになる。

▲2つのフィルターと銀イオンカートリッジが給水タンク内を清潔に保ち、気化した水だけを送り出す

3. コンパクトかつパワフルなスティック型ふとん乾燥機

cado

「FOEHN PRO」（2万9920円）

世界最小級でパワフルなワンタッチふとん乾燥機「FOEHNシリーズ」の最上位モデルです。風量・消臭性能ともにシリーズ最高クラスを誇り、除菌にも対応しています（cado マーケティング部 部長 金崎泰真さん）

あたため、乾燥・ダニ対策、送風の3モードを搭載し、オゾン生成ユニットによって、布団や枕の消臭にも活躍。独自の送風技術により、布団の隅々まであっという間に暖まる。

▲スティックの中央にあるフィルター。ワンタッチで取り外すことができ、日々のメンテナンスは布で拭くだけでOK

4. 温もりがわずか10秒で 毎冬の「足だけ冷たい」は終わり。

Furdo

「電熱ルームシューズ」（5980円）

「履く暖房」の愛称で人気のアイテム。片付けや掃除といった動きの多い作業でも快適に過ごせる設計ですし、エアコンと比べて電気代の節約にもなります。ギフトにもオススメです！（Furdo PR 担当 濟川宗一朗さん）

冬場の爪先や足首の冷えを対策する電熱ルームシューズ。コードレス設計のためストレスフリーで使用することができ、履いてスイッチを入れたら、わずか約10秒で暖かさが伝わり始める。

▲バッテリーをポケットに入れて使用。片足わずか約110g（SMサイズ）と軽く、低温なら最長約9時間の連続使用が可能

5. 高知県産「黄金の里」使用。原材料は生姜のみ！

エスビー食品

「蒸し生姜パウダー」（2376円）

1袋で約70日ご使用いただけます。じんわりとした蒸し生姜の辛さによる、続けやすい味わいです。紅茶やほうじ茶、ココア、みそ汁などに混ぜてお召し上がりください（エスビー食品 広報担当者）

手の指先の体温を保つ機能が報告されている生姜ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオール）を含む機能性表示食品。ホットドリンクに使いやすい微粉末タイプで、今の時期にもピッタリ。

6. 蒸気でパワフルに潤しながら、空間をやさしく灯す

CORED

「GLASS STEAM HUMIDIFIER／ガラススチーム加湿器」（2万2000円）

エアコンの暖房の風と空気が乾燥するのが苦手なのですが、スチーム式の加湿器は水を沸騰させたピュアなスチームが空気を潤すので加湿とともに暖もとれて一石二鳥ですね（CORED PR 藤田貴久さん）

短時間でたっぷりの水分を放出して空間を潤し、4段階の照明モードが中の水の動きと呼応し、焚き火のような癒し効果も同時に提供。空焚き防止、サーモスタット、温度ヒューズを搭載した安全設計。

▲タンクは約2.6Lの耐久・耐熱ガラス製ポット。丸洗いして清潔な状態をキープ。フタを外せば上から直接給水も可能

7. コンパクトながら超優秀。うっかり倒しちゃっても大丈夫！

plus more

「倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス上部給水加湿器 PBAHF004」（2178円）

累計販売台数21万台超のベストセラーが、便利なType-C充電になって登場しました。ふたを外さず、上から簡単に給水でき、ライト機能はベッドサイドでの使用にも便利です（ライフオンプロダクツ 広報 坂口絵美子さん）

デスクやベッドサイドにおいて活躍する加湿器。水漏れ防止パッキンにより、倒れても水がこぼれにくく、タイマーや間欠運転モードも搭載しており、小さいけれど非常に働きもの。

▲小さいにもかかわらず、上部給水式であることも特徴。上部のつまみを押しながら水を注ぐだけで楽々給水

8. 毎日の髭剃りで肌に潤いを。粉吹き肌が美肌に変わる

YA-MAN TOKYO JAPAN

「HOT SHAVE Skin Pro」（3万8500円）

肌を温めるRFをヒゲ剃りと併用すれば肌がやわらぎ、軽い力でも深剃りをサポートし肌負担を軽減します。入浴後はRFモードで化粧水と一緒にご利用いただくこともオススメです（ヤーマン 広報 小南絢音さん）

81枚の3重回転刃が360度あらゆる角度から確実にヒゲを捉えるだけでなく、肌を温めながら髭を剃る温剃りのシェーバー。低刺激のRF（ラジオ波）で毛穴目立ちが低減し、継続使用で肌が潤いはじめる。

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P86-88ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION イラスト／金子"LEEGET"祐樹＞

【関連記事】

◆寝汗多めの人は要チェック。冬の布団こそスティック型で気軽に乾燥で快眠を

◆エアコンの乾燥対策にコレ1台！デスクに置いて使えるコンパクトなUSB加湿器

◆梅雨の布団を手軽にカラッと！カドーのスティック型乾燥機「フェーン」がコンパクトになった