直接穴開けるの待った！悩みが一発解決♡ミニミニサイズの100均ワイヤーネット

推し活などで増えていく缶バッジ。いざ身に着けようと思うと、手持ちのカバンやポーチに穴を開けなければならないのでちょっと躊躇しますよね…なにかいいものないかな〜とセリアに訪れると、お値段以上にいい仕事をしてくれるミニミニサイズのワイヤーネットを発見しました！実際に使ってみたので、この機会に要チェック♪

商品情報

商品名：ワイヤーネットチャーム

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：4.8×6.3×0.3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4977498288820

直接穴を開けたくない…そんなお悩みをセリアで解決！

お気に入りの缶バッジ。いざカバンやポーチに付けようと思うと、針で穴を開けなければならないのでちょっと躊躇しますよね。なにかいいものないかな〜とセリアを訪れると、ミニミニサイズのアイデアグッズを発見！このワイヤーネットがいい仕事をしてくれるんですよ♡

今回ご紹介するのは、その名も『ワイヤーネットチャーム』という商品。サイズは約4.8×6.3×0.3cm。材質はABS樹脂と鉄。お値段はもちろん￥110（税込）です。

使い方は缶バッジの針をワイヤーネットの空間に通して固定するだけ。大きさにもよりますが、筆者は手持ちの缶バッジを2つ付けることができましたよ。

イベントや推し活にもってこい！セリアの『ワイヤーネットチャーム』

実際にバッグに付けてみるとこんな感じ。ワイヤーネットにはボールチェーンが付属しているので、簡単に取り付けることができます。バッグを持ち替えたい時でも簡単に付け替えられるので、普段使いはもちろん、イベントや推し活などでも大活躍します。

今回は缶バッジのみを取り付けていますが、他にもキーホルダーやチャームなども一緒に付けて楽しむことができますよ。グッズやガチャガチャなど、引き出しの中で眠らせているお気に入りのアイテムを上手に活用できるので、買っておいて損はない優秀グッズです。

今回はセリアの『ワイヤーネットチャーム』をご紹介しました。

もう直接穴を開けなくていい、セリアのアイデアが光るプチプラアイテム。￥110（税込）で買えるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。