コレ肝心なパーツがないよ？！「これなら家でも使えるじゃん！」画期的な100均商品

運動不足やお正月太りが気になっていたところ、ダイソーで縄跳び感覚で使える便利なエクササイズグッズを発見！本来は2本の持ち手に繋がっている紐が途中で途切れ、先端に玉がついている不思議な形状。場所を選ばず手軽に使えて、220円（税込）でジムに通うよりもコスパがよいのも魅力。縄跳びのように失敗しても紐が絡まらないのも嬉しいポイント。ぜひ参考にして、エクササイズに挑戦しましょう♪

商品情報

商品名：エア縄跳び

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480792224

場所を選ばず簡単エクササイズ！ダイソーの『エア縄跳び』

縄跳びで運動不足やお正月太りを解消したいと思いつつも「外でやるのは気が引ける」「室内だと天井に引っかかる」と後ろ向きな気持ちで過ごしていました。

そんなときにダイソーで『エア縄跳び』を見つけて思わず購入しました。

一般的な縄跳びは2本の持ち手をつなぐように紐がついていますが、こちらは短い紐と先にボールが付いたデザイン。紐が天井に当たらないため場所を選ばずにどこでも使えます。

足が縄に引っかからないので安心して飛べるのも嬉しいポイント。

持ち手は握りやすいスポンジグリップで、汗をかいてもすべりにくく、不慣れでも手から離れる心配はありません。

手持ち部分の留め具でロープの長さを自由に調節できます。

実際に使ってみた！手軽に使えていい運動になる♪

実際の使い方は、片方ずつ持ち、縄跳びのようにボールを回しながらジャンプするだけ。

重さは一般的な縄跳びよりやや重めで、脚・腕・背中がしっかり鍛えられる感覚です。かなりいい運動になり、小学生時代の記憶が一気に蘇りました♪

かさばらないので、持ち歩きにも便利です。お値段は、220円（税込）でゲットできるので、ジムに通うよりも手軽でコスパもよし◎

隙間時間でもできるので、ちょっとした休憩中やテレビを見ながらでもサクッと運動できるのも魅力。毎日続けやすく、正月太りや運動不足の解消にぴったりです！

今回は、ダイソーの『エア縄跳び』をご紹介しました。

いつでもどこでも手軽に運動できるので、ぜひ気になった方は試してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。