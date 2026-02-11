「100均で200円でも買いでした！」デザインが大優勝♡目でも鼻でも楽しめるインテリア

お部屋に香りを足したいけれど、主張が強すぎるものは避けたい…。そんなときにちょうどいいアイテムがダイソーにありました！小さめサイズのディフューザーで、華やかな色合いとガラスのデザインが、見た目にも楽しめます♡香りは近づいたときにふわっと感じる程度なので、場所を選ばず設置できるのも嬉しいポイントです。

商品情報

商品名：多角ディフューザー（抹茶）

価格：￥220（税込）

内容量：50mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480560120

華やかなグリーンが目を引くおしゃれなデザイン！『多角ディフューザー（抹茶）』

ダイソーのインテリア売り場を歩いていたとき、棚の一角に並んだおしゃれなガラス瓶のディフューザーを発見。

手に取ってみると、中には淡いミント色の液体と、鮮やかなグリーンのスティック。

ガラス瓶は多角形デザインで、角度によって表情が変わるのが印象的。

価格は220円（税込）。香りだけでなく、視覚的にも楽しめるデザインでこのお値段なら安いくらいです。即購入決定でした♡

香りはフレッシュで爽やか！小ぶりなサイズでちょっとしたインテリアに◎

「抹茶」とありましたが、開封してみるとグリーンティーを思わせる爽やかな香りの中に、グレープフルーツのようなほのかな渋みとフレッシュさを感じました。

清潔感と上品さのある香りで、甘さは控えめ。強い香りが苦手な人でも使いやすいと思います。

スティック5本をすべて使ってみましたが、香りの拡散力はやや物足りなさを感じました。

エアコンの下にあるデスクに置いてみても、部屋全体に広がるというより、近づいたときにふわっと感じる程度でした。

たまに鼻を近づけて香りを楽しみ、気分転換するような使い方がしっくりきます。

使用期間は開封後約2週間。香りの主張が強すぎないので、設置する場所を選ばないのもポイントです。

玄関やデスクまわりなど、香りで空間の印象を少し整えたい場所にもぴったりです。

小ぶりなサイズで、玄関やトイレ、飾り棚など、ちょっとしたスペースに置きやすいです。

見た目もおしゃれで、インテリアの一部として香りを添えてくれます♪

今回は、ダイソーの『多角ディフューザー（抹茶）』をご紹介しました。

香りをしっかり効かせるというより、見た目も含めてさりげなく楽しみたい人向け。

お部屋に置いておくだけでちょっとしたアクセントになります。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。