ÌÜ¸µ¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¸¶°ø¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¤¢¤ê¡ª¤Ü¤ó¤ä¤êÌÜ¸µ¤ò¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ëÅÉ¤êÊý
NG¡¿§¤ò¹¤¯ÅÉ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¥Ù¥¿¥Ã¤ÈÅÉ¤ë¤È¡¢Î©ÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÌÜ¸µ¤¬¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿Ê¿ÌÌÅª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¸µ¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´éÁ´ÂÎ¤¬Ê¿¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤¬¤Á¡Ä¡£
²þÁ±¥Æ¥¯¤Ï¡¢¿§¤ò¤Î¤»¤ëÈÏ°Ï¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¹õÌÜ¤Î¾å¤«¤éÌÜ¿¬Â¦¤òÃæ¿´¤ËÆþ¤ì¡¢ÌÜÆ¬Â¦¤ÏÇö¤á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÌÜ¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤Ü¤«¤¹ºÝ¤â¡¢Ãæ±ûÉôÊ¬¤ò¾¯¤·Ç»¤¯¡¢ÌÜÆ¬¤ÈÌÜ¿¬¤ÏÇö¤á¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
NG¢Äù¤á¿§¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ÖÇ»¤¤¿§¤òÆþ¤ì¤ë¤È½Å¤¯¸«¤¨¤½¤¦¡×¤ÈÈò¤±¤ÆÅÉ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÄù¤á¿§¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÜ¸µ¤Ï¤Ü¤ä¤±¤Æ¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²þÁ±¥Æ¥¯¤Ï¡¢Ç»¤¤¿§¤Ï¹¤¯Æþ¤ì¤ººÙ¤¯Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£Äù¤á¿§¤Ï¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜ¤Î¥¥ï¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤¯±Æ¤ò»Å¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¯¤·Ç»¤¯¤¹¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Î²£Éý¤â¼«Á³¤Ë¶¯Ä´¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Äù¤á¿§¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÌÜ¸µ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¥°¥Ã¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÌÜ¸µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NG£¾å¤Þ¤Ö¤¿¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¾å¤Þ¤Ö¤¿¤·¤«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¾å¤Þ¤Ö¤¿¤À¤±¤Ç¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»Å¾å¤²¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Î½ÄÉý¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤º¡¢ÌÜ¸µ¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
²þÁ±¥Æ¥¯¤Ï¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤âÇö¤¯¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤Æ±Æ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜ¿¬Â¦¤ËÄù¤á¿§¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¤¤¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¸¤¤¿§¤ò¤Î¤»¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£ÌÜ¸µÁ´ÂÎ¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜÆ¬¤«¤é²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÃæ±û¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ò·Ú¤¯Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¸÷¤¬È¿¼Í¤·¤ÆÌÜ¤¬¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÂçÎ³¤Î¥é¥á¤äÇò¤¹¤®¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÎÞÂÞ¤Ï¸Å½¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Èò¤±¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦¥ë¥Ê¥½¥ë¡¡¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥óN 05
¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¥·¥ç¥¦¡¡¥µ¥ó¥¯¡¡¥¯¥ë¡¼¥ë¡¡559
¡¦¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡¡OR¡Ý2
¡¦¥¨¥Æ¥å¥»¡¡¥¢¥¤¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡11¡¦19
º£²ó¤Ï¤Ü¤ó¤ä¤êÌÜ¸µ¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Æ¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¸µ¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÉ¤êÊý¤Ë¤¢¤ê¡ªÅÉ¤ë°ÌÃÖ¤È¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°õ¾ÝÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡¢À¹¤ë¤è¤ê¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿§¤ÎÃÖ¤Êý¤ä¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤°¤Ã¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤¼¤Òº£Æü¤«¤é¡¢ÌÜ¸µ¤ÎÅÉ¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¤Ü¤ó¤ä¤êÌÜ¸µ¤«¤é¤Ñ¤Ã¤È°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£