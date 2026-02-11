無印より使い勝手良いかも！コスパも最強な100均キッチングッズ

今話題になっている無印良品のランチカプセル。トッピングカップが付いていて便利なアイテムですが、ちょっとお高い印象…なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、プチプラで上位互換的なアイテムを発見しちゃいました！サラダとドレッシング、さらにはフルーツやおかずなども一緒に持ち運べる優秀グッズですよ♪

商品情報

商品名：サラダボックス（二段式）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：直径9.6cm×高さ21cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480638881

コスパ最強！無印の上位互換的なアイテムをダイソーでGET

今、巷で話題の無印良品のトッピングカップが付いたランチカプセル。人気商品で気になっていましたが、筆者的にはちょっとお高いかも…と購入に躊躇していました。

そんな時に見つけたのが、こちらの『サラダボックス（二段式）』というアイテム。ダイソーのキッチングッズ売り場に並んでいて、お値段は￥220（税込）とリーズナブル。大きさは約直径9.6cm×高さ21cmと使いやすそうなサイズ感だったので、早速購入してみました。

サラダボックスを分解するとこんな感じ。材質は本体とフタがポリプロピレンで、パッキンがシリコーンゴムです。熱湯や食器洗い機、レンジや冷凍庫の使用は不可なので注意が必要。耐熱温度は本体とフタが約120℃。パッキンが約150℃となっています。

ドレッシングカップは白色のフタ部分に付いていますよ。早速使用していきましょう！

使い勝手抜群！ダイソーの『サラダボックス（二段式）』

市販のサラダミックス（116g）をギュッと押し込むようにすると、すべて詰め込むことができました。上部の小さな容器には、プチトマトを入れています。他にもサラダ＆フルーツ、パワーサラダ＆ごはん、サラダうどん＆おかずなど、様々な使い方ができそうです。

メインのサラダを入れる容器や小さな容器の方にはパッキンが付いていますが、ドレッシングカップには付いていません。とはいえ、中身が漏れることはなかったので、安心して使用できます。万が一ドレッシングが漏れても、フタ自体にパッキンがついているので、大惨事になりにくいです◎

ダイソーには他にも、『サラダコンテナ』というアイテムがかなり前から販売されています。こちらはフォーク付きで、ドレッシングカップにはパッキンも付いています。コンパクトですがよくできた作りになっていますよ。

今回はダイソーの『サラダボックス（二段式）』と『サラダコンテナ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。