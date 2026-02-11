「建国顔」だと思う30代男性俳優ランキング！ 2位「間宮祥太朗」を抑えた1位は？
どこか品格と重厚感を感じさせる「建国顔」。30代という年齢も相まって、説得力のある存在感が魅力です。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「建国顔だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、間宮祥太朗さんです。2008年のデビュー以来、高い演技力でコメディーからシリアスまで幅広くこなす実力派俳優。NHK連続テレビ小説『半分、青い』（2018年）でヒロインの夫役を演じ、ブレークしました。
最近では、TVer再生回数が日本テレビドラマ歴代1位を獲得した大ヒットドラマ『良いこと悪いこと』の主演を務めたことでも話題に。3月27日公開の映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』にも出演しています。
回答者からは「骨格目鼻立ちがくっきりしているイメージ」（30代男性／大阪府）、「凛々しい雰囲気を感じるから」（20代女性／宮城県）、「きりっとした顔立ちだからです」（50代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、佐藤健さんです。2006年に芸能界デビューし、以降特撮や朝ドラ、大河ドラマなど数多くのドラマや映画に出演しています。
2025年は主演を務めた日韓共同ドラマ『私の夫と結婚して』（Prime Video）が「Amazon Originalドラマ」の国内視聴者数歴代1位となる快挙を達成。また、『グラスハート』（Netflix）では主演だけでなくエグゼクティブプロデューサーも務めるなど、活躍の場を広げました。
回答コメントでは「話し方や顔立ちがしっかりしていてそう感じる」（20代女性／愛知県）、「ザ日本人のイケメンと思うから」（30代男性／京都府）、「オーラがあって魅力的だからです」（20代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
