キャストが豪華だと思う「2026年冬ドラマ」ランキング！ 3位『ヤンドク！』を抑えた2作品は？
実力派から人気俳優までが集結する豪華キャスト陣。今期の冬ドラマは、まさに総力戦ともいえるキャスティングが際立つ作品がそろっています。
All About ニュース編集部は1月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「キャストが豪華だと思う2026年冬ドラマ」ランキングを紹介します！
3位にランクインしたのは、橋本環奈さんが主演を務める『ヤンドク！』（フジテレビ系）です。岐阜弁で啖呵を切る元ヤンの脳神経外科医という破天荒な役どころを、見事に演じ切っています。
そのほか、主人公の湖音波（ことは）を事故から救ったスゴ腕医師を向井理さん、湖音波の父親に吉田鋼太郎さん、新人看護師に宮世琉弥さんなど、豪華な顔ぶれがそろっています。
回答者からは「脇役の方もいぶし銀な人を揃えていて魅力的」（40代男性／神奈川県）、「美形ぞろいだから」（50代女性／茨城県）、「橋本環奈と向井理が出ているというだけで見る人は多いと思う」（30代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
2位にランクインしたのは、NHK大河ドラマ『豊富兄弟！』です。主演の仲野太賀さんが豊臣秀長、秀長の兄・豊臣秀吉を池松壮亮さんが演じます。天下一の補佐役として戦国の世を突き進む、波瀾万丈なサクセスストーリーです。
また、女性キャストは秀吉の正室・寧々に浜辺美波さん、秀長の正室・慶を吉岡里帆さんが演じ、華を添えます。さらに、敵対勢力を演じるキャストは大河経験豊富な実力派ぞろい。織田信長に小栗旬さん、明智光秀に要潤さん、徳川家康に松下洸平さんなど、重厚な面々です。
回答コメントでは「キャストがみんな主役級の俳優さんだから」（40代女性／岡山県）、「次々出てくる役者陣が皆、豪華」（40代女性／岡山県）などの声が集まりました。
1位にランクインしたのは、『リブート』（TBS系）です。これまで数多くの日曜劇場を手掛けたヒットメーカー・黒岩勉さんが、構想に3年をかけた超力作。妻殺しの罪を着せられた主人公が別人になり代わり、家族のために奔走するファミリーサスペンスです。
異例の一人二役を演じる主演の鈴木亮平さんはもちろん、サプライズで主人公を演じた松山ケンイチさんやヒロインの戸田恵梨香さんなど、脇を固める俳優も主演級が勢ぞろい。圧倒的な演技力に、1話から引き込まれること間違いなしです。
回答者からは「サプライズの松山ケンイチに驚いた」（60代女性／宮城県）、「主役級の人ばかり！だれの目線でも物語が面白いです」（30代女性／大阪府）、「ちょっとした役でもすごい人が出ている」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
