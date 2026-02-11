鈴木奈々、友達と“スッピン”オフショットに反響「みんな可愛い」「仲良しで皆さん可愛い」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が11日、自身のインスタグラムを更新。スッピン姿のオフショットを公開した。
【写真】「みんな可愛い」友達との“スッピン”オフショットを公開した鈴木奈々
鈴木は「友達が銭湯帰りにうちに遊びに来たよん」と書き出し「みんなスッピンでパジャマだよー！一緒にカレー作って食べた」とつづり、スッピン姿でカレーを持ってニッコリ笑う3ショットをアップした。「深夜2時くらいまで語ってバイバイしました」と楽しかったそう。
この投稿に「みんな可愛い」「仲良しで皆さん可愛い」といったコメントが寄せられた。
