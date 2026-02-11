お笑いタレント・みなみかわ（43）が10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。とあるアトラクションへの不満を漏らした。

心霊体験の話題になり、「野性爆弾」くっきー！は「お化け屋敷なんか作られたもんやから」とぶっちゃけたが、「令和ロマン」松井ケムリは「人が驚かせてくるやつ、めっちゃ怖くないですか？」と恐怖した経験を振り返った。

しかしみなみかわは「あれってさ、幽霊の怖さじゃなくて、急に出て来るっていうビックリやん。あれセコない？」と疑問視。「お化けじゃないんすよ。人間の生理。“ワッ！”て、そりゃビックリするよ」と説明した。

これにくっきー！は「急に大きい声は、そらビックリするもんな」と同意したが、「追いかけて来たりする」との指摘に、みなみかわは「追いかけて来られたら冷める」と打ち明けた。

その理由を「だって何もしてきおへんもん、絶対」といい、客が逃げた際の“オバケ”の様子について「追いかけて来る時は絶対（客に）触れへんやん。触れへんようにする時に冷めちゃう」と漏らした。

すると古民家での謎解きイベントに参加したことがあるというくっきー！は、その回を「殺人鬼やってん」と告白。「その殺人鬼が追いかけて来るんやけど、1回まいて閉じ込めてもたことがある」と明かし、笑いを誘っていた。