　授業中、おもいっきり鼻をすすったブタくんは、「しゅん！」。自分まですいこみ、鼻だけに⁉ 担任のオオカミ先生は（鼻になった）ブタくんをかかえて、病院へ向かいますが……。この後、衝撃の展開をむかえる本作について、作者の昼田弥子さんにお話を伺いました。

――ブタくんが「しゅんしゅん」と鼻水を吸ったら、なんと鼻に吸い込まれちゃう……という、しょっぱなから衝撃の展開ではじまりますね。ストーリーの種はどんなふうに芽生えたのでしょう？

　数年前に電車に乗ったとき、向かいの席の小学生くらいの男の子が豪快に鼻をほじっている姿（人差し指の第一関節くらいまで突っ込んでいた！）を見て、この子がこのまま自分の鼻に吸い込まれたら面白いな、と思ったところから生まれました。



――それは衝撃的な光景でしたね（笑）。最近は良いオオカミが登場する絵本も多いので、オオカミが先生として登場してもノーマークだったというか……つぎの展開には、意表をつかれた感じがしました（笑）。

　オオカミは肉食だからお腹がすいたら食べたくなるよな、と単純に考えていました。そこを面白がっていただけるんだと、こちらも新鮮な気持ちです。あと、子供のころ『かいじゅうたちのいるところ』や『おだんごぱん』（いずれも福音館書店刊）が好きだったので、その影響を受けているようにも思います。



出版社からの内容紹介



『しゅんしゅんブタくん』

作：昼田 弥子

絵：楓 真知子

出版社： 偕成社

「すん　すん　すん」学校の授業中、鼻をすすってばかりのブタくん。もう鼻水がたれてこないようにと、おもいっきり鼻をすすったら……「しゅん！」自分まですいこんで、鼻だけになっちゃった！

担任のオオカミ先生はおおあわて。学校を飛びだし、鼻だけになったブタくんと病院へむかっていると、話しかけてきたのはツルのおじいさん。オオカミ先生が事情を説明すると、それなら自分がひっぱりだしてやるさと、細いくちばしの先をブタくんの鼻へ近づけた。すると、「しゅん！」今度はツルのおじいさんも、鼻にすいこまれちゃった！

「たいへん　たいへん！」必死でかけ回るオオカミ先生は、ブタくんを無事に助け出せるのでしょうか？　

衝撃の展開でおくる、“愛と狂気”のユーモア絵本！

本記事は「絵本ナビ」から転載しております