西武は、3月31日(火)から4月5日(日)の期間中にベルーナドームで開催する6試合を「2026開幕シリーズ」として開催。ホーム開幕初日3月31日(火)のオリックス戦では、ベルーナドーム場内の演出に合わせて点灯するブレスレット型ライトを配布するほか、週末の2試合でも来場者配布グッズを用意する。

球団マスコットのレオをかたどった「ブレスレット型ライト」は、場内の演出に合わせて9色に変化するもの。スターティングメンバーの発表のほか、勝利後に行われるビクトリーセレモニーやライオンズ選手のホームランの際などに点灯し、球場を盛り上げるアイテムとして1年を通して使用できる。今年のホーム戦では、レーザーライトや無線制御式のライトなどを活用した新演出や、球場ビジョンで放映する映像も光をテーマとした演出が見られる。

4月4日(土)、5日(日)の楽天戦では、4日(土)に「イニシャルロゴベスト」、5日(日)に「ワードマークパーカー」を配布。中綿入りのベストと裏起毛のパーカーは、開幕後のまだ少し肌寒い時期での球場で活躍すること間違いなしのアイテムとなっている。

また、4月2日(木)、4日(土)、5日(日)の3試合では、春休み特別企画として選手直筆サイン入りボールなどが当たる「キッズ大抽選会」や、テイキョウキッズフィールド最大30分遊び放題などお子さまが楽しめるイベントも開催される。

【西川愛也選手 コメント】ベルーナドームで多くのライオンズファンの皆さんに僕たちのプレーを見ていただきたいですし、今年もあの大声援を背に戦うのがとても楽しみです。今年はLビジョンの撮影がいつもと違っていて派手ですごかったです！ぜひ楽しみにしてもらえたらと思います。プロ野球の開幕戦はビジターですが、本拠地での6連戦はやっぱり特別なので、皆さんの来場をお待ちしています。みんなで勝ちましょう！