菅野がロッキーズと契約…新たなメジャー契約は3人

オリオールズからFAとなっていた菅野智之投手がロッキーズと単年534万7000ドル（約8億2600万円）で契約に合意したと10日（日本時間11日）、MLBの公式X（旧ツイッター）が報じた。これでメジャー志望を表明していた日本人選手の新天地が決定した。

36歳の菅野はメジャー移籍1年目の昨季はオリオールズに在籍。30試合に登板して、10勝10敗、防御率4.64の成績を残していた。今季の所属先が未定のままであったが、3月に行われる予定の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバーにも選出されていた。打者天国と呼ばれる“コロラド”の地で2年目のシーズンに臨む。

今オフは4選手がポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指したが、短期契約が相次いだ。西武・今井達也投手はアストロズと3年5400万ドル（約83億円）、ヤクルト・村上宗隆内野手はホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約52億円）、巨人・岡本和真内野手はブルージェイズと4年総額6000万ドル（約92億円）で契約を結んだ。

一方で西武からポスティングシステムを利用してメジャーへ挑戦した高橋光成投手は西武残留。楽天から海外FA権を行使してメジャー移籍を目指していた則本昂大投手も巨人への移籍となった。

2026年のメジャー契約の日本人はカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手を含め15人。中でもナ・リーグ西地区にはロッキーズのほか、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3投手が所属するドジャース、ダルビッシュ有、松井裕樹両投手の所属するパドレスが所属し、日本人6人の“魔境の地”となった。（Full-Count編集部）