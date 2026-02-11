IVE・ウォニョン、小児・青少年患者の治療支援のために2000万円超を寄付！トップアイドルの善行

ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンが善行を働いた。

2月11日、セブランスによると、ウォニョンは小児・青少年患者の治療支援のためにセブランスに2億ウォン（約2100万円）を寄付した。

【話題】ウォニョンに”遅刻常習者”疑惑浮上…真相は

寄付金は、セブランス小児病院の発展寄付金として1億ウォン（約1100万円）、江南（カンナム）セブランス病院小児青年科の発展寄付金として1億ウォン使用される。

イ・サンギル延世（ヨンセ）医療院対外協力処長は、「小児・青少年患者のための意味深い寄付に、深く感謝する」として、「寄付金が患者の治療と回復に実質的な助けとなるよう、大切に活用する」と語った。

ウォニョン

なお、ウォニョンが所属するIVEは最近、2ndフルアルバム『REVIVE＋』の先行公開曲『BANG BANG』をリリースした。ウォニョンは同曲の作詞にも参加し、実力を証明した。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。