◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」（１１日、後楽園ホール）

プロレスラー大谷晋二郎が１１日、プロレスリング・ノアの後楽園ホール大会に来場した。

大谷は２０２２年４月１０日の両国国技館での試合で頸髄（けいつい）損傷の重傷を負い療養中。今回、マネジメント窓口業務をノアが担当することが決定した。

ノアは今後、チャリティー活動を中心にファンへ大谷からのメッセージを各種ＳＮＳで発信、出演依頼、肖像権管理などを通じて大谷をサポートする。募金活動、大谷への支援の輪をさらに広げたい計画。その一環としてこの日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「大谷晋二郎 ひたすら前進チャンネル」を開設したことを発表した。

大会前に記者会見した大谷は「今日、大谷晋二郎はプロレスに帰ってくることができました」と万感を込め「僕はケガをしててもプロレスラーです。今も頸椎損傷という大きな相手と闘っている最中です。ただ今、試合タイムは３年１０か月を経過したところですけれども、この試合は、大谷晋二郎が勝ちが決定している試合です。必ず勝ちますのでみなさまにも温かく見守っていただければ、うれしいです」と明かし「ただいま！ただいま！プロレス界に帰ってきました。ただいま！」と目を真っ赤にし声を震わせた。

前日の１０日には、新日本プロレス、ＺＥＲＯ―ＯＮＥで戦ってきた安田忠夫さんが６２歳で亡くなった訃報が伝えられた。安田さんへの思いを聞かれた大谷は「そうですね…安田さんとは、本当に仲良くて…」と感極まり「すみません…安田さんのことは、また、後日、ＳＮＳ等で出させてください…すみません」と絶句していた。

会見を終えた大谷は、第１試合前にテーマソングにのって車椅子で花道に登場した。札止めの会場からの「大谷コール」を全身で浴びると感極まって絶句し「プロレスリング・ノアファンのみなさま、こんにちわ！僕はプロレラー大谷晋二郎といいます」とあいさつし「今はケガで欠場中ですがいつか必ずまたリングに立つ…その変わらぬ思いで日々リハビリに治療…立ち上がっています」とメッセージを送っていた。