◆紅白戦 紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）

巨人は１１日、宮崎春季キャンプで今年のチーム初実戦となる紅白戦をサンマリンスタジアムで行う。

紅組の４番には高卒２年目の石塚裕惺内野手が入った。ドラフト１位の竹丸（鷺宮製作所）、同２位の田和（早大）、同３位の山城（亜大）、同４位・皆川（中大）、同５位・小浜（沖縄電力）、同６位の藤井、育成５位・知念（オイシックス）のルーキーも出場予定となっている。

紅組の先発の森田はこの日が２９歳の誕生日。紅組の５番・捕手で先発する大城卓三捕手もこの日が３３歳の誕生日で、紅組は誕生日バッテリーとなる。スタメンは以下の通り。

【白】

１番・三塁 宇都宮

２番・二塁 浦田

３番・遊撃 泉口

４番・一塁 リチャード

５番・右翼 中山

６番・捕手 甲斐

７番・左翼 知念

８番・ＤＨ 山瀬

９番・中堅 平山

１０番・ＤＨ 藤井

投手 西舘

【紅】

１番・二塁 門脇

２番・中堅 佐々木

３番・ＤＨ 岸田

４番・三塁 石塚

５番・捕手 大城

６番・一塁 荒巻

７番・右翼 皆川

８番・左翼 萩尾

９番・遊撃 小浜

投手 森田