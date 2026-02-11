元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、衣装ショットを公開した。

中川アナは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「テレビ朝日『私が愛した地獄』ぺえさん、平成フラミンゴＲＩＨＯさん、紅しょうが稲田美紀さんとご一緒させていただきました」と記し、タレントのぺえ、人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「平成フラミンゴ」のＲＩＨＯ、お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀とのショットを公開した。

「フリーアナウンサーのゲストは番組初ということでなんだかとってもうれしくなって、いつもより多めにあれこれ正直にしゃべりすぎてしまった感が．．．放送まで少しそわそわしますが、楽しかったからオールｏｋってことで笑 ２月１２日（木）の深夜２時４６分〜ぜひです」と告知をすると、衣装ショットも公開。美ボディーラインがあらわになり、肩を出したグレーのニット姿のコーディネートを披露した。

この投稿には「鎖骨が出るニット、めっちゃ似合ってるよ」「安奈スタイルビューティフル」「綺麗で可愛いです 大好きです」「世界一かわいい」「めちゃスタイル良すぎです！！」などのコメントが寄せられた。