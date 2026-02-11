ロイヤルファミリーが小倉で登場する！北海道浦河町の育成牧場「ディアレストクラブ」が１１日までにインスタグラムを更新。昨年放送されたＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」でロイヤルファミリー役を務めたブレイヴソルジャー（牡３歳、美浦・新開幸一厩舎、父ファインニードル）の近況を動画や画像とともに投稿した。

ディアレストクラブはインスタグラムで「新開調教師よりブレイヴソルジャーの近況が届きました」と切り出し、「体調も上向き動きも良化しているとのお話しでオレンジのシャドーロールも最初は気にしていたようですが最近は慣れて集中できてるとの事でレースも着用する予定との報告がありました」と明かした。

続けて「厩舎サイドもファンサービスまで考えてくれている上、石田ジョッキーも小倉に滞在し付きっきりで調整してくれておりソルジャーとの関係もどんどん深くなっているようです」と滞在競馬で小倉の未勝利戦に出走することを明かした。「この分ならまた一つ成長したコンビの姿が見られそうですね！」など近況について説明している。

ブレイヴソルジャーは、有馬記念ウィークの１２月２７日にデビュー予定だったが、抽選除外となったため１週延びた１月５日の中山５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル）で待望のデビューを迎えた。抜群のスタートセンスから先頭でレースを進めたものの後続のプレッシャーがきつく、残り２００メートルあたりから後続に抜き去られて、６着に後退した。騎乗した石田拓郎騎手は「スタートは良かったけど、距離が長いですかね。４コーナーで追い出した時に手応えがなくて、脚色が鈍ってしまいました」と語った。

