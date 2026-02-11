京都初上陸！京都限定メニューも登場「猿田彦珈琲 京都祇園」 2026年2月3日先行オープン

京都初上陸！「猿田彦珈琲 京都祇園」。京都観光でも人気の祇園エリア、八坂神社からもアクセス抜群の立地に登場。漢字ミュージアム１階にて、2029年3月7日「ZIPANG KYOTO」のグランドオープンに先駆けて、2026年2月3日に先行オープン！京都限定ブレンドをはじめ、京都の茶商「柳桜園茶舗」の抹茶を使用したメニューに、京菓子司「未富」による和菓子など、京都祇園限定商品も登場。

2026年2月3日先行OPEN猿田彦珈琲 京都祇園

スペシャルティコーヒー専門店の「猿田彦珈琲」。スペシャリティコーヒー専門店とは、徹底されたトレーサビリティ・世界流通の5%の希少なコーヒー豆を使用し、希少なコーヒーだけを提供しています。

店舗ごとに技術の高いバリスタが在籍

丁寧にハンドドリップにて淹れるコーヒー。店舗ごとに技術の高いバリスタが在籍し、多様な焙煎度合いのバリエーション豊かなコーヒーと、「一杯で幸せに」なるコンセプトのもと、お店に入った瞬間からコーヒーのいい香りに包まれます。

京都祗園 限定メニュー

明治8年創業、中京区二条御幸町に店を構える「柳桜園茶舗」の抹茶を使用した「抹茶ショット」。茶臼挽きの抹茶を高濃度で仕立て、エスプレッソのように少量で味わう一杯、旨味・渋み・香りのハーモニーで抹茶ならではの味わいをお楽しみいただけます。(※毎日数量限定でご提供)





1893年京都にて創業「京菓子司 未富」。創業以来掲げる「夢と楽しさの世界」を原点に、昔ながらの格式を守り、大量生産でない心のこもったお菓子を作り続けておられます。

季節感溢れるお菓子はどちらも手に取りたくなるような、可愛らしいものばかり。「抹茶ショット」などと一緒に”京都観光”のカフェタイムにもぴったりです。

ピザトースト•ゆず香る照り焼きチキントースト

オープンからいただける「ピザトースト」に「ゆず香る照り焼きチキントースト」。カリッと香ばしいトーストといただく、ほろ苦でコクのあるリッチな味わいの「カフェモカ ホット」にホイップをトッピング。

おとなのティラミス

猿田彦珈琲のお気に入りスイーツ「おとなのティラミス」。深みのあるエスプレッソ、サクッと食感で香ばしい風味、まろやかな口当たりのクリームは軽く、口のなかでふわりと消えまた一口と食べたくなる病みつきになる味わい。

バラエティ豊かなケーキ

コーヒーといただくスイーツには、ショーケース並ぶ種類豊富なケーキ。濃厚なチョコレートの風味がオトナの味わい「クラシックショコラ」もっちり生地と優しい甘さの「ミルククレープ」

カンロのナッツボン♡キャラメルピーナッツ味でザクザク食感を楽しむ

季節限定のドリンクも登場！コーヒー＆洋類のジェラッテ

季節限定のドリンクも登場！「コーヒー＆洋類のジェラッテ」は、飲み進めるたびに、フローズン、ゼリー、クリームが生み出す異なる味わい・食感が楽しめるドリンク。

フルーティーな洋梨風味のフローズンミルクに、もっちり食感のコーヒーゼリー、飲み進めるたびに味わいの変化を楽しめるドリンクです。

京都限定グッズ 京都ゲイシャブレンド

エチオピア南西部のゲシャ（Gesha）という地域で発見された品種のひとつである「ゲイシャ（Geisha）」。

1960年代に中米に持ち込まれ、2004年の「Best of Panama」コーヒーコンペティションで高評価を受けたことをきっかけに、世界的に有名になったコーヒー豆です。

「京都ゲイシャブレンドドリップバッグ深煎り」に、「京都ゲイシャブレンドドリップバッグ浅煎り」をご用意、ドリップバックコーヒーは手土産やギフトにもオススメです。

猿田彦珈琲 京都 祗園

京都府京都市東山区四条通大和大路東入祗園町南側551番地

営業時間：8:00～22:00

※先行オープン期間から上記のとおり営業

・先行オープン

2026年2月3日（火）～2026年3月5日（木）

※一般のお客様もご来店可能です。

・グランドオープン

2026年3月7日（土）

※「ZIPANG KYOTO」プロジェクトとして進められている同施設全体がグランドオープいたします。