薬丸裕英、友人たちと楽しんだ“おうちごはん”を披露 妻・石川秀美さんにリクエストした「煮込みハンバーグ」など手作り感あふれる料理が並ぶ
タレントの薬丸裕英（59）が9日、自身のブログを更新。「ご馳走様ディナー」と題し、妻で元アイドルの石川秀美さんにリクエストしたというハンバーグなどの料理が並ぶ食卓ショットを披露した。
【写真】「おうちご飯」妻・石川秀美さんにリクエストした“煮込みハンバーグ”などの料理が並ぶ食卓
この日は、友人たちとバーベキューをする予定だったというが、悪天候のため急遽予定を変更。「BBQ→おうちご飯」に切り替え、食事会を楽しんだという。
投稿では、サラダやパスタ、サーモンのソテーなど手作り感たっぷりの料理が並んだテーブルの写真を添え、「妻にリクエストした煮込みハンバーグ」も紹介した。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。
【写真】「おうちご飯」妻・石川秀美さんにリクエストした“煮込みハンバーグ”などの料理が並ぶ食卓
この日は、友人たちとバーベキューをする予定だったというが、悪天候のため急遽予定を変更。「BBQ→おうちご飯」に切り替え、食事会を楽しんだという。
投稿では、サラダやパスタ、サーモンのソテーなど手作り感たっぷりの料理が並んだテーブルの写真を添え、「妻にリクエストした煮込みハンバーグ」も紹介した。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。