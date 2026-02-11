嘘と精子と新たな不倫！妻の妊娠…実は夫の子ではなかった！？
ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
千春と司が別れる原因になったえみるの妊娠が、実は司の子供ではなかった！？千春は海斗に更なる証拠を集めるよう指示を出す。一方浮気を怪しんだえみるは梅田の元を訪れる
【動画】嘘と精子と新たな不倫！妻の妊娠…実は夫の子ではなかった！？
千春(内田理央)と司(伊藤健太郎)が別れる原因になったえみる(中村ゆりか)の妊娠が、実は司の子供ではなかった！？
千春は情報を持つえみるのセフレ海斗(ISSEI)に更なる証拠を集めるよう指示を出すが、海斗に騙され男に襲われてしまう。
一方、司と事務員・梅田(川島鈴遥)の浮気を怪しんだえみるはクリニックを訪れる。
そんな中、えみるに無精子症を疑われ検査を受けた司は検査結果に愕然とする。「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
〇
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
海斗…ISSEI
佐久間早苗…野村真美
田尻…西慶子
原作脚本
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
上野詩織
監督・演出
【監督】弓座翔平
音楽
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」(UK.PROJECT)
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx
千春と司が別れる原因になったえみるの妊娠が、実は司の子供ではなかった！？千春は海斗に更なる証拠を集めるよう指示を出す。一方浮気を怪しんだえみるは梅田の元を訪れる
【動画】嘘と精子と新たな不倫！妻の妊娠…実は夫の子ではなかった！？
第6話「嘘と精子と新たな不倫」
千春(内田理央)と司(伊藤健太郎)が別れる原因になったえみる(中村ゆりか)の妊娠が、実は司の子供ではなかった！？
千春は情報を持つえみるのセフレ海斗(ISSEI)に更なる証拠を集めるよう指示を出すが、海斗に騙され男に襲われてしまう。
一方、司と事務員・梅田(川島鈴遥)の浮気を怪しんだえみるはクリニックを訪れる。
そんな中、えみるに無精子症を疑われ検査を受けた司は検査結果に愕然とする。「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
〇
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
海斗…ISSEI
佐久間早苗…野村真美
田尻…西慶子
原作脚本
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
上野詩織
監督・演出
【監督】弓座翔平
音楽
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」(UK.PROJECT)
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx