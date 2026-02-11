【義母が絶縁されるまで】俺のトラウマ「母には絶対逆らわないほうがいい」＜第16話＞#4コマ母道場

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第16話　ずっと苦手だった【シュンスケの気持ち】



【編集部コメント】

あぁ、やっぱり……！　もしかしたら……と思っていましたが、やはりカツコさんは毒親的な言動をシュンスケさんが幼い頃から繰り返していたのですね。幼い頃から制圧され続けると、それを打開していくのも諦めるようになってしまうのかもしれません。シュンスケさんは、自分の母親がほかの母親とは少し違うと気がつきましたが、そのときにはすでに「母に反抗する」ことすら諦めていたのでしょう。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび