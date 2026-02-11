南陽市を舞台にした民話がアニメ化され、このほど市長にお披露目されました。

今月6日、南陽市の白岩市長に手渡されたのは、南陽市が舞台の民話をアニメ化した作品「大淵の怪（おおぶちのかい）」です。

「昔から日照りが続くと、村人たちはちょっと変わった方法で雨ごいをしていました」

ストーリーは、雨を呼ぶ祈りが効かなくなり、村人がその理由を探し、雨ごいを行うというものです。





日本財団が取り組む「海と日本プロジェクト」の中で、海にまつわる民話をアニメ化し後世に語り継ぐ「海ノ民話のまちプロジェクト」がアニメ化しました。県内では4作品目になります。

南陽市 白岩孝夫 市長「素晴らしいと感じでいます。色々な歴史に関わる施設で上映したり子どもたちに見てもらえる機会を教育委員会と連携して作っていけたらいい」

大淵の怪 沼田心之介 監督「海がある街ではないが白竜湖は山・川と通して海とつながっているので海への意識を子どもたちにも持ってほしいという思いで作った」



南陽市は今回、海ノ民話のまちにも認定されました。完成したアニメ「大淵の怪」は、海ノ民話のまちプロジェクトのWEBサイトで公開されています。