°ìÌÌÀã·Ê¿§¤Î¤Ê¤«Â¤â¤È¤Ï¤Þ¤µ¤«¡ª
¡¡Çò·ìÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶¥±Ë½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ¤Ë3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¤¬ÄÁ¤·¤¤àÀã¹ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àã¤À¤ë¤Þ¤ÈÀã¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿²¹Àô½É¤Î¤è¤¦¤ÊÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¹õ¤¤¥³¡¼¥È»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤¿¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÁ¤·¤¤Àã·Ê¿§¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿å¤ÎÍÅÀº¤«¤éÀã¤ÎÍÅÀº¤Ø¡×¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤¬Àã¹ñ»²¾å¡×¡Ö²¼ÂÌÍú¤¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö²¿Íú¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÅßµ¨¤Ë¤â¿Ê½Ð¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤¹¤Æ¤¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃÓ¹¾¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬19Ç¯2·î¤Ë¡ÖµÞÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢Æ®ÉÂ¤ò·Ð¤Æ20Ç¯8·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¡£16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤ËÂ³¤¡¢21Ç¯Åìµþ¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¤È3Âç²ñÏ¢Â³¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£