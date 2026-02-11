ピクミンを一切戦わせずに『ピクミン4』を攻略!? オッチン・アイテム・2P協力、ピクミン以外の全てを駆使した惑星探索をご紹介

未知の惑星に生きる不思議な生命体ピクミンの群れを率いて探索し、惑星からの脱出を目指す任天堂の名作シリーズ「ピクミン」。

AIアクションという独自のジャンルを確立した同シリーズの魅力となるのは、さまざまな特性を持つピクミンを操り、効率よく目的を達成する”ダンドリ”の面白さ。

限られた時間のなかで、最大100匹のピクミンをいかに無駄なく作業に割り当てられるか。自身の頭の中で組み立てられた計画がピクミンたちによって、完璧に遂行させられた際の達成感は本シリーズならではのものと言える。

同シリーズは長らく新作に恵まれなかったものの、2023年には約10年ぶりとなるナンバリング最新作『ピクミン4』が発売。変わらないダンドリの面白さで再び多くのプレイヤーを魅了した。

さて、今回紹介するのはそんな人気シリーズ最新作の『ピクミン4』で変わった縛りプレイに挑戦した動画。逆張りだんごさんがニコニコ動画に投稿した『ピクミンを一切戦わせずにゲームクリアするのだ【ピクミン4】』だ。

この動画は惑星内での探索や運搬はもちろん、危険な原生生物からプレイヤーを守るボディガードでもあるピクミンを一切戦わせずに『ピクミン4』のクリアを目指すというもの。

今回はピクミンに戦わせることなく原生生物との戦闘を全て自分で解決した縛りプレイ動画をご紹介する。

ピクミンを戦わせることなく未知の惑星を探索

今回紹介するのは、先にも軽く触れたようにピクミンに一切の戦闘をさせることなく『ピクミン4』のクリアを目指した縛りプレイ動画。

「ピクミン」シリーズといえば、惑星の探索中に発見した荷物の運搬やギミックの解除、危険な原生生物との戦闘の全てをピクミンと協力してこなしていくのが基本だ。

しかし、逆張りだんごさんは「戦闘でピクミンが倒されてしまうのはかわいそう」と今回の挑戦を決行。

本縛りの軸となるのは当然ながら「ピクミンに戦わせない」という縛り。

なかなか大変そうな縛りではあるものの、本作では新たな相棒オッチンも登場し、ピクミン以外の攻撃手段も用意されているため、苦労を無視すれば不可能ではないようだ。

なお、制限されているのはあくまでもピクミンが戦うことで、お宝の運搬などの作業は禁止されていない。

オッチンはもちろん2P協力まで、全てを駆使して原生生物を撃破

ピクミンを戦わせずにクリアするという本作の基本を無視した縛りに挑んだ本動画。視聴者からも「手間のかかることを…」と困惑の声が寄せられた逆張りだんごさんの挑戦だが、動画ではどのようなプレイが披露されたのか？

ピクミンでの戦闘が禁じられた本プレイでは、新たな相棒であるオッチンを最大限に活用し、攻略を進めていく。

オッチンは本作の最序盤で仲間となる新米救助犬で、ピクミン同様にアイテムの運搬や原生生物との戦闘が可能。背中に乗って移動することもでき、訓練で能力を伸ばすこともできる頼れる相棒だ。

最序盤では主人公のパンチで原生生物を倒す場面も見られたが、オッチンが仲間になった後は基本的にオッチンの背中に乗りながら惑星を探索。

マップのいたるところで出会う原生生物はオッチンのカミツキで倒していく。

「ピクミン」といえば、道中の原生生物だけでなく、いわゆるボス扱いの強力な原生生物も登場するが、逆張りだんごさんはボス敵もオッチンをはじめとするピクミン以外の攻撃方法で攻略。

オッチンのカミツキやジャンプ攻撃で倒せるボスはそのまま攻略しつつ、ボスによってはバクダン岩も活用して難なく撃破していく。

ボスの中にはオッチンやバクダン岩だけでは攻略の難しい原生生物も存在するが、そんな時には「ふたりで遊ぶ」の2P操作を活用して攻略。

攻撃の通る部位が高い位置にあるボスには小石の援護射撃でダメージを与え、オッチンのダメージだけでは時間のかかる敵には2P操作の爆弾も混ぜて撃破していく。

また、本来であればピクミンが必要となるギミックを持つ敵も、代用できるアイテムがあればそれらを使って攻略していた。

さらに、時間内に拠点に運んだアイテムで得点を競うダンドリバトルでもピクミンを一切使わないプレイを披露。

逆張りだんごさんは、1匹でピクミン100匹分の運搬力を持つオッチンのパワーと、運搬中のオッチンに2Pの小石を当てると加速する小技を駆使してダンドリバトルを突破しており、視聴者からはまさかの攻略に驚くコメントが寄せられていた。

ピクミンを一切戦わせることなく『ピクミン4』を攻略するという本動画。本来であれば大量のピクミンを活用して攻略する本作を、逆張りだんごさんがどのようにクリアしたのか、ぜひ動画でチェックしてみて欲しい。

文／富士脇 水面

ピクミンを一切戦わせずにゲームクリアするのだ【ピクミン4】

https://www.nicovideo.jp/watch/sm45846598